Тарифи на газ, воду та електрику у 2026 році — скільки платитимуть українці з 1 січня

У 2026 році в Україні продовжить діяти мораторій на підвищення окремих комунальних тарифів. Держава й надалі стримуватиме ціни на газ та електроенергію для населення. Водночас не всі послуги підпадають під мораторій, а тому тарифи на них можуть змінитись.

Про те, скільки платитимуть українці за газ, воду та електрику з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Ціна за куб газу у 2026 році

Вартість природного газу для більшості українців залишиться незмінною. Близько 98% домогосподарств, які користуються послугами компанії "Нафтогаз України", й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

В "Нафтогазі" зазначають, що така ціна діє в межах тарифу "Фіксований", запровадженої з початку повномасштабної війни. Його чинність продовжено щонайменше до травня 2026 року.

При цьому розмір платежу за розподіл газу може змінитись. У НКРЕКП пояснюють, що це не пов'язано зі зростанням тарифів, а залежить від об'ємів споживання палив у попередньому "газовому році".

Під час розрахунків для 2026 року використовують дані за період з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го. Якщо в цей проміжок часу споживання газу зросло — суми в платіжках теж стануть більші.

Що буде з тарифами на воду в січні 2026 року

Єдиного мораторію на підвищення тарифів на водопостачання в Україні немає. Частина водоканалів підпорядковується НКРЕКП, де ціни стримуються. Проте більшість комунальних підприємств належать місцевим громадам і самі встановлюють ціни.

Саме тому в окремих містах і громадах тарифи на воду можуть зростати. Актуальну вартість послуг варто шукати на офіційних сайтах місцевих водоканалів.

Скільки платитимуть українці за електроенергію з 1 січня

Згідно з постановою Кабміну № 1331, у 2026 році тариф на електроенергію для побутових споживачів також не зміниться. Ціна становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год і діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року. Далі уряд або перегляне тариф, або продовжить його без змін.

На сайті Yasno зазначається, що для споживачів із двозонними лічильниками діють такі ціни:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн/кВт-год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт-год.

Тарифи для споживачів з двозонним лічильником. Фото: Скриншот/Yasno

Для тризонних лічильників тарифи такі:

ніч (23:00–07:00) — 1,73 грн/кВт-год;

напівпікові години — 4,34 грн/кВт-год;

пікові години — 6,48 грн/кВт-год.

Тарифи для споживачів з тризонним лічильником. Фото: Скриншот/Yasno

Домогосподарства з офіційно зареєстрованим електроопаленням матимуть пільги. Для них перші 2000 кВт-год на місяць коштують 2,64 грн/кВт-год. Пільга діє лише в опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

