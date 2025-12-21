Комуналка в орендованому житлі — за що не повинні платити квартиранти

Чоловік показує документ сімейній парі. Фото: Pexels

Багато українців не мають власного помешкання, а тому вимушені його орендувати. При цьому, часто виникає питання: хто та за що повинен платити. З орендною платою все зрозуміло — її сплачує людина, яка винаймає житло, а от за решту рахунків краще домовитися ще до заселення.

Про те, які комунальні послуги повинен оплачувати власник квартири, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За що повинен платити орендар

Згідно з частиною 3 статті 815 Цивільного кодексу України, у більшості випадків оплата основних комунальних послуг: води, газу та електрики — лягають на орендаря, якщо інше не передбачено договором найму. При цьому спосіб оплати може бути різним:

Квартири без лічильників: власник додає фіксовану суму за комунальні послуги до орендної плати й сам платить рахунки. Квартири з лічильниками: орендарі можуть самі знімати показники лічильників і передавати гроші власнику, або оплачувати комунальні послуги напряму. Для довгострокової оренди рахунки можуть навіть оформлюватися на ім’я орендаря.

Якщо лічильників немає, орендар може запропонувати їх встановити — це дозволяє платити менше при економному використанні. Але не всі власники погоджуються, тому часто потрібно домовлятися про компенсацію вартості їх монтажу.

За які послуги не повинен платити орендар

Новий мешканець не відповідає за борги попередніх орендарів. Також, згідно зі статтею 5 закону України "Про житлово-комунальні послуги", до переліку житлово-комунальних послуг входять: послуги з управління багатоквартирним будинком, а також з постачання газу, електроенергії, тепла, холодної та гарячої води, водовідведення та вивезення сміття.

Це означає, що орендар не зобов'язаний оплачувати додаткові послуги, якщо вони не потрібні:

паркінг;

інтернет;

охорона;

домофон;

кабельне телебачення тощо.

Наприклад, якщо немає автомобіля, платити за паркомісце не потрібно. Тобто, щоб уникнути непорозумінь, перед підписанням договору оренди варто чітко прописати, хто за що платить та викреслити з документа непотрібні пункти.

