Коммуналка в арендованном жилье — за что не должны платить квартиранты

Мужчина показывает документ семейной паре. Фото: Pexels

Многие украинцы не имеют собственного жилья, а потому вынуждены его арендовать. При этом, часто возникает вопрос: кто и за что должен платить. С арендной платой все понятно — ее платит человек, который снимает жилье, а вот за остальные счета лучше договориться еще до заселения.

О том, какие коммунальные услуги должен оплачивать владелец квартиры, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За что должен платить арендатор

Согласно части 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, в большинстве случаев оплата основных коммунальных услуг: воды, газа и электричества — ложатся на арендатора, если иное не предусмотрено договором найма. При этом способ оплаты может быть разным:

Квартиры без счетчиков: владелец добавляет фиксированную сумму за коммунальные услуги к арендной плате и сам платит счета. Квартиры со счетчиками: арендаторы могут сами снимать показания счетчиков и передавать деньги владельцу, либо оплачивать коммунальные услуги напрямую. Для долгосрочной аренды счета могут даже оформляться на имя арендатора.

Если счетчиков нет, арендатор может предложить их установить — это позволяет платить меньше при экономном использовании. Но не все владельцы соглашаются, поэтому часто нужно договариваться о компенсации стоимости их монтажа.

За какие услуги не должен платить арендатор

Новый жилец не отвечает за долги предыдущих арендаторов. Также, согласно статье 5 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", в перечень жилищно-коммунальных услуг входят: услуги по управлению многоквартирным домом, а также по поставке газа, электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды, водоотведения и вывоза мусора.

Это означает, что арендатор не обязан оплачивать дополнительные услуги, если они не нужны:

паркинг;

интернет;

охрана;

домофон;

кабельное телевидение и тому подобное.

Например, если нет автомобиля, платить за паркоместо не нужно. То есть, чтобы избежать недоразумений, перед подписанием договора аренды стоит четко прописать, кто за что платит и вычеркнуть из документа ненужные пункты.

