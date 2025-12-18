Без штрафов и пени — что делать с долгами за свет, газ и воду

Реструктуризация долгов за коммуналку — как оформить в декабре
Накопленные долги за коммунальные услуги — это не всегда безвыходная ситуация. В Украине есть механизм, который позволяет оплачивать задолженность постепенно.
О том, что такое реструктуризация долгов за коммунальные услуги и что для этого нужно, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Что такое реструктуризация долгов за коммунальные услуги
Из-за войны и сокращения доходов многие семьи не смогли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Но в большинстве случаев долг можно реструктуризировать, договорившись с поставщиком услуг.
Реструктуризация — это изменение условий погашения долга. Она может включать:
- продление срока выплат;
- уменьшение ежемесячных платежей;
- отсрочку платежей или частичное списание долга.
Такой подход помогает избежать серьезных финансовых проблем и сохранить имущество.
Куда обращаться для реструктуризации долга
Писать заявление следует непосредственно в организацию, которая предоставляет услугу, или к управляющему домом/главе ОСМД. Для разных услуг действуют свои правила:
- Отопление: вопрос решается с юридическим лицом, с которым заключен договор.
- Вода: обращаться в контакт-центры водоканалов, подходы могут отличаться.
- Газ: регулируется постановлениями НКРЭКУ №2496 и №2500 (2015 г.), условия определяются индивидуально.
- Электроэнергия: по постановлению НКРЭКУ №312 (2018 г.), график выплат согласовывается с поставщиком.
Как оформить реструктуризацию
Для реструктуризации долгов за коммунальные услуги потребителю нужно подготовить письменное заявление, указав:
- личные данные;
- номер договора;
- сумму задолженности;
- причину возникновения долга;
- предложения по графику погашения.
После подачи заявления надо дождаться ответа поставщика и согласовать условия. Это позволит постепенно возвращать долг, без сильного ущерба для семейного бюджета.
