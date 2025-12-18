Видео
Реструктуризация долгов за коммуналку — как оформить в декабре

Реструктуризация долгов за коммуналку — как оформить в декабре

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 07:15
Без штрафов и пени — что делать с долгами за свет, газ и воду
Деньги на платежках за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Накопленные долги за коммунальные услуги — это не всегда безвыходная ситуация. В Украине есть механизм, который позволяет оплачивать задолженность постепенно.

О том, что такое реструктуризация долгов за коммунальные услуги и что для этого нужно, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Что такое реструктуризация долгов за коммунальные услуги

Из-за войны и сокращения доходов многие семьи не смогли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Но в большинстве случаев долг можно реструктуризировать, договорившись с поставщиком услуг.

Реструктуризация — это изменение условий погашения долга. Она может включать:

  • продление срока выплат;
  • уменьшение ежемесячных платежей;
  • отсрочку платежей или частичное списание долга.

Такой подход помогает избежать серьезных финансовых проблем и сохранить имущество.

Куда обращаться для реструктуризации долга

Писать заявление следует непосредственно в организацию, которая предоставляет услугу, или к управляющему домом/главе ОСМД. Для разных услуг действуют свои правила:

  1. Отопление: вопрос решается с юридическим лицом, с которым заключен договор.
  2. Вода: обращаться в контакт-центры водоканалов, подходы могут отличаться.
  3. Газ: регулируется постановлениями НКРЭКУ №2496 и №2500 (2015 г.), условия определяются индивидуально.
  4. Электроэнергия: по постановлению НКРЭКУ №312 (2018 г.), график выплат согласовывается с поставщиком.

Как оформить реструктуризацию

Для реструктуризации долгов за коммунальные услуги потребителю нужно подготовить письменное заявление, указав:

  • личные данные;
  • номер договора;
  • сумму задолженности;
  • причину возникновения долга;
  • предложения по графику погашения.

После подачи заявления надо дождаться ответа поставщика и согласовать условия. Это позволит постепенно возвращать долг, без сильного ущерба для семейного бюджета.

Ранее мы писали, что в Украине можно продать жилье даже с долгами за коммуналку. Но новому владельцу стоит знать, что после покупки к нему могут обращаться коммунальные службы с требованием погасить эти долги.

Также мы рассказывали, что в Украине готовят новый закон, который упростит арест имущества и позволит автоматически выполнять часть действий по исполнительным делам. Это нужно, чтобы решения судов выполнялись быстрее, а должники не затягивали с оплатой.

коммунальные услуги деньги долги коммунальные службы реструктуризация
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
