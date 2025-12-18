Без штрафов и пени — что делать с долгами за свет, газ и воду

Деньги на платежках за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Накопленные долги за коммунальные услуги — это не всегда безвыходная ситуация. В Украине есть механизм, который позволяет оплачивать задолженность постепенно.

О том, что такое реструктуризация долгов за коммунальные услуги и что для этого нужно, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Что такое реструктуризация долгов за коммунальные услуги

Из-за войны и сокращения доходов многие семьи не смогли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Но в большинстве случаев долг можно реструктуризировать, договорившись с поставщиком услуг.

Реструктуризация — это изменение условий погашения долга. Она может включать:

продление срока выплат;

уменьшение ежемесячных платежей;

отсрочку платежей или частичное списание долга.

Такой подход помогает избежать серьезных финансовых проблем и сохранить имущество.

Куда обращаться для реструктуризации долга

Писать заявление следует непосредственно в организацию, которая предоставляет услугу, или к управляющему домом/главе ОСМД. Для разных услуг действуют свои правила:

Отопление: вопрос решается с юридическим лицом, с которым заключен договор. Вода: обращаться в контакт-центры водоканалов, подходы могут отличаться. Газ: регулируется постановлениями НКРЭКУ №2496 и №2500 (2015 г.), условия определяются индивидуально. Электроэнергия: по постановлению НКРЭКУ №312 (2018 г.), график выплат согласовывается с поставщиком.

Как оформить реструктуризацию

Для реструктуризации долгов за коммунальные услуги потребителю нужно подготовить письменное заявление, указав:

личные данные;

номер договора;

сумму задолженности;

причину возникновения долга;

предложения по графику погашения.

После подачи заявления надо дождаться ответа поставщика и согласовать условия. Это позволит постепенно возвращать долг, без сильного ущерба для семейного бюджета.

Ранее мы писали, что в Украине можно продать жилье даже с долгами за коммуналку. Но новому владельцу стоит знать, что после покупки к нему могут обращаться коммунальные службы с требованием погасить эти долги.

Также мы рассказывали, что в Украине готовят новый закон, который упростит арест имущества и позволит автоматически выполнять часть действий по исполнительным делам. Это нужно, чтобы решения судов выполнялись быстрее, а должники не затягивали с оплатой.