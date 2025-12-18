Відео
Головна Економіка Реструктуризація боргів за комуналку — як оформити у грудні

Реструктуризація боргів за комуналку — як оформити у грудні

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 07:15
Без штрафів та пені — що робити з боргами за світло, газ та воду
Гроші на платіжках за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Накопичені борги за комунальні послуги — це не завжди безвихідна ситуація. В Україні є механізм, який дозволяє сплачувати заборгованість поступово.

Про те, що таке реструктуризація боргів за комунальні послуги та що для цього потрібно, пояснили фахівців адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".



Що таке реструктуризація боргів за комунальні послуги

Через війну та скорочення доходів багато родин не змогли вчасно оплачувати комунальні послуги. Але у більшості випадків борг можна реструктуризувати, домовившись із постачальником послуг.

Реструктуризація — це зміна умов погашення боргу. Вона може включати:

  • продовження терміну виплат;
  • зменшення щомісячних платежів;
  • відстрочку платежів або часткове списання боргу.

Такий підхід допомагає уникнути серйозних фінансових проблем і зберегти майно.

Куди звертатися для реструктуризації боргу

Писати заяву слід безпосередньо до організації, яка надає послугу, або до управителя будинку/голови ОСББ. Для різних послуг діють свої правила:

  1. Опалення: питання вирішується з юридичною особою, з якою укладено договір.
  2. Вода: звертатися до контакт-центрів водоканалів, підходи можуть відрізнятися.
  3. Газ: регулюється постановами НКРЕКП №2496 та №2500 (2015 р.), умови визначаються індивідуально.
  4. Електроенергія: за постановою НКРЕКП №312 (2018 р.), графік виплат узгоджується з постачальником.

Як оформити реструктуризацію 

Для реструктуризації боргів за комунальні послуги споживачеві потрібно підготувати письмову заяву, вказавши:

  • особисті дані;
  • номер договору;
  • суму заборгованості;
  • причину виникнення боргу;
  • пропозиції щодо графіка погашення.

Після подачі заяви треба дочекатися відповіді постачальника й узгодити умови. Це дозволить поступово повертати борг, без сильної шкоди для сімейного бюджету.

Раніше ми писали, що в Україні можна продати житло навіть із боргами за комуналку. Але новому власнику варто знати, що після купівлі до нього можуть звертатися комунальні служби з вимогою погасити ці борги.

Також ми розповідали, що в Україні готують новий закон, який спростить арешт майна та дозволить автоматично виконувати частину дій у виконавчих справах. Це потрібно, щоб рішення судів виконувалися швидше, а боржники не затягували з оплатою.

комунальні послуги гроші борги комунальні служби реструктуризація
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
