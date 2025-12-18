Без штрафів та пені — що робити з боргами за світло, газ та воду

Гроші на платіжках за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Накопичені борги за комунальні послуги — це не завжди безвихідна ситуація. В Україні є механізм, який дозволяє сплачувати заборгованість поступово.

Про те, що таке реструктуризація боргів за комунальні послуги та що для цього потрібно, пояснили фахівців адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Що таке реструктуризація боргів за комунальні послуги

Через війну та скорочення доходів багато родин не змогли вчасно оплачувати комунальні послуги. Але у більшості випадків борг можна реструктуризувати, домовившись із постачальником послуг.

Реструктуризація — це зміна умов погашення боргу. Вона може включати:

продовження терміну виплат;

зменшення щомісячних платежів;

відстрочку платежів або часткове списання боргу.

Такий підхід допомагає уникнути серйозних фінансових проблем і зберегти майно.

Куди звертатися для реструктуризації боргу

Писати заяву слід безпосередньо до організації, яка надає послугу, або до управителя будинку/голови ОСББ. Для різних послуг діють свої правила:

Опалення: питання вирішується з юридичною особою, з якою укладено договір. Вода: звертатися до контакт-центрів водоканалів, підходи можуть відрізнятися. Газ: регулюється постановами НКРЕКП №2496 та №2500 (2015 р.), умови визначаються індивідуально. Електроенергія: за постановою НКРЕКП №312 (2018 р.), графік виплат узгоджується з постачальником.

Як оформити реструктуризацію

Для реструктуризації боргів за комунальні послуги споживачеві потрібно підготувати письмову заяву, вказавши:

особисті дані;

номер договору;

суму заборгованості;

причину виникнення боргу;

пропозиції щодо графіка погашення.

Після подачі заяви треба дочекатися відповіді постачальника й узгодити умови. Це дозволить поступово повертати борг, без сильної шкоди для сімейного бюджету.

Раніше ми писали, що в Україні можна продати житло навіть із боргами за комуналку. Але новому власнику варто знати, що після купівлі до нього можуть звертатися комунальні служби з вимогою погасити ці борги.

Також ми розповідали, що в Україні готують новий закон, який спростить арешт майна та дозволить автоматично виконувати частину дій у виконавчих справах. Це потрібно, щоб рішення судів виконувалися швидше, а боржники не затягували з оплатою.