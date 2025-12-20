Платіжки не змінюються — чому відключення світла “не зупиняють” лічильник

Людина зі свічкою перевіряє лічильник світла. Фото: УНІАН

Під час планових та аварійних відключень електроенергії українці зазвичай не починають споживати менше світла. Натомість використання електрики просто переноситься на ті години, коли подача відновлюється. Через це загальне місячне споживання часто залишається майже без змін.

Про те, чому рахунки українців за світло не змінюються попри постійні відключення електроенергії, пояснили фахівці ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Чи впливають відключення світла на платіжки українців

В компанії зазначають, що у періоди масових відключень багато споживачів дивуються, чому при частій відсутності електроенергії лічильник все одно фіксує значні обсяги споживання, а суми в платіжках майже не зменшуються.

Енергетики пояснюють, що причина — у зміні поведінки людей. Під час дії графіків відключень українці не відмовляються від побутових приладів, а просто чекають появи світла. Коли електроенергію подають, одночасно вмикаються:

плити;

бойлери;

мікрохвильовки;

пральні машини;

обігрівачі та зарядні пристрої.

У результаті споживання не зникає, а концентрується в короткий проміжок часу, створюючи пікові навантаження. Саме тому за підсумками місяця кількість використаних кіловат-годин може бути майже такою ж, як і без відключень. Хоча світло є не постійно, у доступні години воно споживається значно інтенсивніше.

Чому українці можуть отримувати завищені рахунки за світло

Ще одна поширена причина великих сум у платіжках — несвоєчасна передача показників лічильника. Якщо споживач не подає дані вчасно, нарахування здійснюють за середніми показниками минулих періодів. У нестабільних умовах такі розрахунки часто не відповідають реальному споживанню.

У ДТЕК підкреслюють, що саме нарахування за "середнім" часто стає причиною завищених рахунків. Після передачі фактичних показників суми можуть перерахувати, але це займає час і створює додаткові незручності.

Щоб уникнути переплат, енергетики радять щомісяця вчасно передавати показники лічильника, а після відновлення електропостачання вмикати побутову техніку поступово, а не все одразу. Це допоможе зменшити пікове навантаження та загальне споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що українцям варто готуватися до того, що електроенергія з часом стане дорожчою. Підвищення тарифів неминуче як для населення, так і для бізнесу, адже енергосистема серйозно постраждала від російських ударів і потребує великих коштів на відновлення.

Також ми розповідали, що водночас уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електрики до 30 квітня 2026 року. Це означає, що впродовж опалювального сезону ціни для населення не зміняться, а окремі споживачі навіть платитимуть менше.