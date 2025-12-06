Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нічний тариф у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

Нічний тариф у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 08:20
Нічний тариф на світло — скільки коштуватиме кіловат електрики з 1 січня 2026
Свічка біля електролічильника. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це рішення гарантує, що протягом усього опалювального сезону ціна електрики для населення залишатиметься незмінною. При цьому частина споживачів може платити менше.

Про те, скільки платитимуть українці за кіловат електрики, якщо перейдуть на нічний тариф у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки платитимуть українці за світло з 1 січня 2026 року

У жовтні прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що продовження ПСО є частиною державної програми підтримки громадян узимку. Мета — забезпечити стабільне постачання електроенергії для населення в період пікового споживання. 

Таким чином, з 1 січня 2026 року чинний тариф залишається без змін — 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак, деякі українці можуть зменшити свої щомісячні витрати, якщо встановлять двозонний лічильник, який окремо фіксує денне та нічне споживання.

Як працює нічний тариф

В компанії Yasno пояснили, що стандартний лічильник рахує все споживання за однією ціною, тоді як двозонний розділяє його на два часові проміжки:

  1. День (07:00–23:00) — тариф становить 4,32 грн/кВт-год.
  2. Ніч (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тож вартість зменшується до 2,16 грн/кВт-год.

Тож, якщо перенести використання енергомістких приладів на нічні години, витрати споживача можуть суттєво зменшитись.

Скільки можна заощадити з двозонним лічильником

В ДТЕК підрахували, що в середньому власники двозонних лічильників можуть заощадити:

  • приблизно 130 грн — при місячному споживанні 200 кВт-год;
  • до 324 грн — при споживанні 500 кВт-год;
  • близько 648 грн — при споживанні 1000 кВт-год.
Нічний тариф у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня - фото 1
Економія при встановленні двозонного лічильника. Фото: Скриншот/ДТЕК

Перехід на двозонний облік найвигідніший тим, хто витрачає багато електроенергії або може перенести значну частину споживання на ніч. Це, зокрема:

  • домогосподарства з бойлерами;
  • сім’ї, у яких 30–50% енергоспоживання припадає на ніч;
  • користувачі електричного опалення, теплових насосів або електрокотлів.

У більшості випадків витрати на придбання та встановлення двозонного лічильника окупаються протягом 1–2 років.

Раніше ми писали, що багато українських сімей уже отримали державну допомогу на оплату світла в рамках програми "Зимова підтримка". Її надають тим, хто живе в небезпечних регіонах і має субсидії чи пільги. Родини можуть отримати компенсацію до 300 кВт-год, що дорівнює 1 296 грн щомісяця.

Також ми розповідали, що в Україні можуть зрости тарифи на доставку газу. 2 грудня Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг підтримала винесення на громадське обговорення змін до тарифів на розподіл газу.

тарифи комунальні послуги електроенергія лічильники світло
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації