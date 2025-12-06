Нічний тариф на світло — скільки коштуватиме кіловат електрики з 1 січня 2026

Свічка біля електролічильника. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це рішення гарантує, що протягом усього опалювального сезону ціна електрики для населення залишатиметься незмінною. При цьому частина споживачів може платити менше.

Про те, скільки платитимуть українці за кіловат електрики, якщо перейдуть на нічний тариф у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

У жовтні прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що продовження ПСО є частиною державної програми підтримки громадян узимку. Мета — забезпечити стабільне постачання електроенергії для населення в період пікового споживання.

Таким чином, з 1 січня 2026 року чинний тариф залишається без змін — 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак, деякі українці можуть зменшити свої щомісячні витрати, якщо встановлять двозонний лічильник, який окремо фіксує денне та нічне споживання.

Як працює нічний тариф

В компанії Yasno пояснили, що стандартний лічильник рахує все споживання за однією ціною, тоді як двозонний розділяє його на два часові проміжки:

День (07:00–23:00) — тариф становить 4,32 грн/кВт-год. Ніч (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тож вартість зменшується до 2,16 грн/кВт-год.

Тож, якщо перенести використання енергомістких приладів на нічні години, витрати споживача можуть суттєво зменшитись.

Скільки можна заощадити з двозонним лічильником

В ДТЕК підрахували, що в середньому власники двозонних лічильників можуть заощадити:

приблизно 130 грн — при місячному споживанні 200 кВт-год;

до 324 грн — при споживанні 500 кВт-год;

близько 648 грн — при споживанні 1000 кВт-год.

Економія при встановленні двозонного лічильника. Фото: Скриншот/ДТЕК

Перехід на двозонний облік найвигідніший тим, хто витрачає багато електроенергії або може перенести значну частину споживання на ніч. Це, зокрема:

домогосподарства з бойлерами;

сім’ї, у яких 30–50% енергоспоживання припадає на ніч;

користувачі електричного опалення, теплових насосів або електрокотлів.

У більшості випадків витрати на придбання та встановлення двозонного лічильника окупаються протягом 1–2 років.

Раніше ми писали, що багато українських сімей уже отримали державну допомогу на оплату світла в рамках програми "Зимова підтримка". Її надають тим, хто живе в небезпечних регіонах і має субсидії чи пільги. Родини можуть отримати компенсацію до 300 кВт-год, що дорівнює 1 296 грн щомісяця.

Також ми розповідали, що в Україні можуть зрости тарифи на доставку газу. 2 грудня Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг підтримала винесення на громадське обговорення змін до тарифів на розподіл газу.