Ночной тариф на свет — сколько будет стоить киловатт электричества с 1 января 2026

Свеча возле электросчетчика. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это решение гарантирует, что в течение всего отопительного сезона цена электричества для населения будет оставаться неизменной. При этом часть потребителей может платить меньше.

О том, сколько будут платить украинцы за киловатт электричества, если перейдут на ночной тариф в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут платить украинцы за свет с 1 января 2026 года

В октябре премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что продление ПСО является частью государственной программы поддержки граждан зимой. Цель — обеспечить стабильные поставки электроэнергии для населения в период пикового потребления.

Таким образом, с 1 января 2026 года действующий тариф остается без изменений — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако, некоторые украинцы могут уменьшить свои ежемесячные расходы, если установят двухзонный счетчик, который отдельно фиксирует дневное и ночное потребление.

Как работает ночной тариф

В компании Yasno объяснили, что стандартный счетчик считает все потребление по одной цене, тогда как двухзонный разделяет его на два временных промежутка:

День (07:00-23:00) — тариф составляет 4,32 грн/кВт-ч. Ночь (23:00-07:00) — действует 50% скидка, поэтому стоимость уменьшается до 2,16 грн/кВт-ч.

Поэтому, если перенести использование энергоемких приборов на ночные часы, расходы потребителя могут существенно уменьшиться.

Сколько можно сэкономить с двухзонным счетчиком

В ДТЭК подсчитали, что в среднем владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить:

примерно 130 грн — при месячном потреблении 200 кВт-ч;

до 324 грн — при потреблении 500 кВт-ч;

около 648 грн — при потреблении 1000 кВт-ч.

Экономия при установке двухзонного счетчика. Фото: Скриншот/ДТЭК

Переход на двухзонный учет наиболее выгоден тем, кто расходует много электроэнергии или может перенести значительную часть потребления на ночь. Это, в частности:

домохозяйства с бойлерами;

семьи, у которых 30-50% энергопотребления приходится на ночь;

пользователи электрического отопления, тепловых насосов или электрокотлов.

В большинстве случаев затраты на приобретение и установку двухзонного счетчика окупаются в течение 1-2 лет.

Ранее мы писали, что многие украинские семьи уже получили государственную помощь на оплату света в рамках программы "Зимняя поддержка". Ее предоставляют тем, кто живет в опасных регионах и имеет субсидии или льготы. Семьи могут получить компенсацию до 300 кВт-ч, что равняется 1 296 грн ежемесячно.

Также мы рассказывали, что в Украине могут вырасти тарифы на доставку газа. 2 декабря Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам поддержала вынесение на общественное обсуждение изменений в тарифы на распределение газа.