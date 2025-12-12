Тарифи на електроенергію — коли можуть підняти ціни і до чого готуватися українцям

Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці повинні змиритися з думкою, що світло буде дорожчати. Тарифи на електроенергію доведеться піднімати і для побутових споживачів, і для бізнесу, оскільки енергосистема зазнала значних руйнувань через атаки Росії і потребує відновлення.

Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з тарифами на електроенергію

За словами експерта, внаслідок цільових бомбардувань Росії українська енергетика втрачає потужності. Після кожного нового удару потрібно ремонтувати обладнання, відновлювати мережу та інфраструктуру. Це дуже дорого, особливо враховуючи зарплати працівникам, які часто виконують свої обов’язки під обстрілами.

"На жаль, Росія не буде зупинятися, вона далі нас бомбардуватиме. І, перш за все, нашу енергетику, тобто втрати ще збільшаться. І хочемо ми цього чи не хочемо, але частину витрат на ліквідацію наслідків влада буде змушена переносити частково на підвищення тарифів", — констатував Андрій Новак.

Він уточнив, що дорожчання електроенергії не буде миттєвим. Після завершення воєнного стану і зняття мораторію для населення тарифи підвищать поетапно, аби не шокувати побутових споживачів різкими змінами. Так само у 2026 році нові ціни на електроенергію чекають бізнес.

Чи зміняться тарифи на доставлення газу

Раніше ми розповідали, що наступного року в Україні можуть підняти ціни на доставлення газу. Однак інші товари при цьому не подорожчають, зазначив аналітик ринку природного газу Михайло Свищо в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, навіть якщо тарифи підвищать у 2026 році, зміни в сумах будуть мінімальні. Споживчі товари не відчують на собі нововведення, оскільки бізнес купує природний газ по ринковій вартості, яка останніми місяцями знижується.

Дискусії про потенційне підвищення цін з’явилися після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, подала на громадські обговорення відповідні проєкти щодо перегляду тарифів на доставлення "блакитного" палива.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, споживачі "Нафтогазу" платять 7,96 грн за куб, хоча ринкова ціна перевищує 20 грн. За прогнозами експертів, перехід до дорожчого тарифу буде поступовим і розтягнеться на кілька років.

Також ми писали, що в одній із громад виріс тариф на центральне водопостачання. Мешканці Яготинської громади з грудня платять 55 грн за куб замість попередніх 32 грн. Плюс ціни оновляться у Бородінській громаді.