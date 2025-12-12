Тарифы на электроэнергию — когда могут поднять цены и к чему готовиться украинцам

Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы должны смириться с мыслью, что свет будет дорожать. Тарифы на электроэнергию придется поднимать и для бытовых потребителей, и для бизнеса, поскольку энергосистема претерпела значительные разрушения из-за атак России и нуждается в восстановлении.

Об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что будет с тарифами на электроэнергию

По словам эксперта, в результате целевых бомбардировок России украинская энергетика теряет мощности. После каждого нового удара нужно ремонтировать оборудование, восстанавливать сеть и инфраструктуру. Это очень дорого, особенно учитывая зарплаты работникам, которые часто выполняют свои обязанности под обстрелами.

"К сожалению, Россия не будет останавливаться, она дальше будет нас бомбить. И, прежде всего, нашу энергетику, то есть потери еще увеличатся. И хотим мы этого или не хотим, но часть расходов на ликвидацию последствий власть будет вынуждена переносить частично на повышение тарифов", — констатировал Андрей Новак.

Он уточнил, что подорожание электроэнергии не будет мгновенным. После завершения военного положения и снятия моратория для населения тарифы повысят поэтапно, дабы не шокировать бытовых потребителей резкими изменениями. Так же в 2026 году новые цены на электроэнергию ждут бизнес.

Изменятся ли тарифы на доставку газа

Ранее мы рассказывали, что в следующем году в Украине могут поднять цены на доставку газа. Однако другие товары при этом не подорожают, отметил аналитик рынка природного газа Михаил Свищо в эфире Новини.LIVE.

По его словам, даже если тарифы повысят в 2026 году, изменения в суммах будут минимальны. Потребительские товары не почувствуют на себе нововведения, поскольку бизнес покупает природный газ по рыночной стоимости, которая в последние месяцы снижается.

Дискуссии о потенциальном повышении цен появились после того, как Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подала на общественные обсуждения соответствующие проекты по пересмотру тарифов на доставку "голубого" топлива.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, потребители "Нафтогаза" платят 7,96 грн за куб, хотя рыночная цена превышает 20 грн. По прогнозам экспертов, переход к более дорогому тарифу будет постепенным и растянется на несколько лет.

Также мы писали, что в одной из общин вырос тариф на центральное водоснабжение. Жители Яготинской громады с декабря платят 55 грн за куб вместо предыдущих 32 грн. Плюс цены обновятся в Бородинской громаде.