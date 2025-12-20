Платежки не меняются — почему отключения света "не останавливают" счетчик

Человек со свечой проверяет счетчик света. Фото: УНИАН

Во время плановых и аварийных отключений электроэнергии украинцы обычно не начинают потреблять меньше света. Вместо этого использование электричества просто переносится на те часы, когда подача восстанавливается. Поэтому общее месячное потребление часто остается почти без изменений.

О том, почему счета украинцев за свет не меняются несмотря на постоянные отключения электроэнергии, объяснили специалисты ДТЭК.

Влияют ли отключения света на платежки украинцев

В компании отмечают, что в периоды массовых отключений многие потребители удивляются, почему при частом отсутствии электроэнергии счетчик все равно фиксирует значительные объемы потребления, а суммы в платежках почти не уменьшаются.

Энергетики объясняют, что причина — в изменении поведения людей. Во время действия графиков отключений украинцы не отказываются от бытовых приборов, а просто ждут появления света. Когда электроэнергию подают, одновременно включаются:

плиты;

бойлеры;

микроволновки;

стиральные машины;

обогреватели и зарядные устройства.

В результате потребление не исчезает, а концентрируется в короткий промежуток времени, создавая пиковые нагрузки. Именно поэтому по итогам месяца количество использованных киловатт-часов может быть почти таким же, как и без отключений. Хотя свет есть не постоянно, в доступные часы он потребляется значительно интенсивнее.

Почему украинцы могут получать завышенные счета за свет

Еще одна распространенная причина больших сумм в платежках — несвоевременная передача показаний счетчика. Если потребитель не подает данные вовремя, начисления осуществляют по средним показателям прошлых периодов. В нестабильных условиях такие расчеты часто не соответствуют реальному потреблению.

В ДТЭК подчеркивают, что именно начисление по "среднему" часто становится причиной завышенных счетов. После передачи фактических показателей суммы могут пересчитать, но это занимает время и создает дополнительные неудобства.

Чтобы избежать переплат, энергетики советуют ежемесячно вовремя передавать показания счетчика, а после восстановления электроснабжения включать бытовую технику постепенно, а не все сразу. Это поможет уменьшить пиковую нагрузку и общее потребление электроэнергии.

Ранее мы писали, что украинцам стоит готовиться к тому, что электроэнергия со временем станет дороже. Повышение тарифов неизбежно как для населения, так и для бизнеса, ведь энергосистема серьезно пострадала от российских ударов и требует больших средств на восстановление.

Также мы рассказывали, что в то же время правительство продлило действие спецобязательств на рынке электричества до 30 апреля 2026 года. Это означает, что в течение отопительного сезона цены для населения не изменятся, а отдельные потребители даже будут платить меньше.