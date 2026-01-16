Відео
Головна Економіка Платіжка за розподіл газу — хто платитиме більше у 2026 році

Платіжка за розподіл газу — хто платитиме більше у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 07:25
Нові платіжки за газу — кому доведеться платити більше у 2026 році
Газова конфорка. Фото: УНІАН

Із січня українські споживачі отримуватимуть оновлені рахунки за послуги з розподілу (доставки) газу. При цьому сума до оплати могла як зрости, так і зменшитися, навіть якщо сам тариф не змінювався.

Про те, чому рахунки українців за доставку газу могли змінитись у 2026 році, зазначається на сайті НКРЕКП.

Читайте також:

Як змінились платіжки за доставку газу у 2026 році

Плата за доставку газу переглядається щороку. Це пов’язано не з підвищенням тарифів, а з перерахунком обсягів споживання. Оператори газорозподільних мереж беруть фактичне використання газу за минулий газовий рік — з 1 жовтня по 30 вересня. Цей обсяг ділять на 12 місяців і множать на чинний тариф.

Платіжка за розподіл газу — хто платитиме більше у 2026 році - фото 1
Приклад розрахунку плати за доставку газу. Фото: Скриншот/НКРЕКП

Виходить, якщо родина за минулий рік споживала більше газу, щомісячна плата за доставку може зрости. Якщо ж газу використали менше — сума в платіжці зменшиться. Також вартість доставки різниться залежно від регіону, адже тариф на цю послугу встановлює місцева газорозподільна компанія.

Ціна за куб газу у січні 2026 року

За даними консультаційного центру для населення "ГазПравда", в Україні працює вісім постачальників газу. Частина з них пропонує лише річні тарифи, інші — річні та місячні. Річні ціни залишилися без змін, а місячні у деяких компаній стали нижчими. У січні 2026 року ціни за 1 кубометр газу такі

  1. Yasno (Київ) — 8,46 грн (річний і місячний).
  2. Тернопільоблгаз Збут — 7,96 грн (річний).
  3. Нафтогаз України — 7,96 грн (річний тариф).
  4. Прикарпат Енерго Трейд — 7,98 грн (річний).
  5. Yasno (Дніпро) — 8,46 грн (річний і місячний).
  6. Галнафтогаз (Окко Контракт) — 7,99 грн (річний).
  7. СвітлоГаз — 9,99 грн (річний), 24,99 грн (місячний).
  8. Львівенергозбут — 8,20 грн (річний), 25,80 грн (місячний).

Більшість українців користується саме річними тарифами. Понад 12 мільйонів родин отримують газ від "Нафтогазу України", де ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери в Україні мають право не платити за житлово-комунальні послуги. Такі пільги передбачені законом.

Також ми розповідали, що на початку нового року багатьох людей хвилює, що буде з тарифами на комуналку, зокрема з ціною на електроенергію та як зменшити витрати за світло.

тарифи ціни на газ комунальні послуги газопостачання газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
