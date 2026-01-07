Нічний тариф на електроенергію — ціна за 1 кВт-год у січні 2026 року

Дівчина зі свічкою знімає показники лічильника. Фото: УНІАН

У новому році питання вартості комунальних послуг залишається одним із найактуальніших для українців. Особливо цікавить громадян, чи зміниться тариф на електроенергію та як можна зменшити витрати на оплату світла.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики у січні та яку суму можна заощадити, перейшовши на нічний тариф у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки платитимуть українці за електрику у січні 2026 року

З 1 січня 2026 року для населення України й надалі діятиме фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за 1 кВт-год. Ця ціна залишиться незмінною щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Після 30 квітня уряд може або переглянути тариф, або продовжити його дію на тих самих умовах. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у межах механізму спеціальних обов’язків на ринку електроенергії.

Що таке нічний тариф

На сайті компанії "Yasno" зазначається, що нічний тариф — це знижена ціна на електроенергію, яка діє з 23:00 до 7:00. У цей час споживачі платять 50% від звичайного тарифу.

Скористатися нічним тарифом можна лише за умови встановлення зонного лічильника, який окремо рахує денне та нічне споживання електроенергії.

Скільки платитимуть власники зонних лічильників у січні 2026 року

Щоб зменшити витрати на електроенергію у певні проміжки доби, українці можуть встановити двозонний або тризонний лічильник. При цьому, за даними Міністерства енергетики України, споживачі з двозонними лічильниками сплачуватимуть за світло:

Двозонний лічильник Час Тариф з 7:00 до 23:00 4,32 грн/кВт-год з 23:00 до 7:00 2,16 грн/кВт-год

Для власників тризонних лічильників умови відрізняються: Тризонний лічильник Час Тариф з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (період максимального навантаження енергосистеми) 6,48 грн/кВт-год з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпікові періоди) 4,32 грн/кВт-год з 23:00 до 7:00 (нічний) 1,73 грн/кВт-год



Скільки можна зекономити перейшовши на нічний тариф у 2026 році

В компанії ДТЕК підрахували, що двозонний лічильник дозволяє скоротити витрати на електроенергію в середньому на:

близько 130 грн на місяць — при споживанні 200 кВт-год;

до 324 грн — при споживанні 500 кВт-год;

приблизно 648 грн — при споживанні 1000 кВт-год.

Переваги зонних лічильників. Фото: Скриншот/ДТЕК

Найбільшу економію отримують споживачі, які активно користуються електроенергією вночі або мають велике споживання. Зокрема, це:

домогосподарства з бойлерами;

сім’ї, де 30–50% електроенергії використовується в нічний час;

власники електричного опалення, теплових насосів чи електрокотлів.

У більшості випадків витрати на купівлю та встановлення двозонного лічильника окуповуються за 1–2 роки.

