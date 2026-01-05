Субсидії на опалювальний сезон — кому доведеться повертати гроші державі у 2026

Дівчина тримається за голову. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають труднощі з оплатою комунальних послуг, можуть подати заявку на субсидію. Допомога надається тим родинам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують певну частку доходу домогосподарства. Однак іноді можуть виникати ситуації, коли субсидію потрібно повернути.

Про те, що таке переплата субсидії та кому доведеться повертати гроші державі у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Кому доведеться повертати субсидію у 2026 році

Переплата субсидії трапляється, коли людина отримала гроші без законних на те підстав. Таке може статися через помилки в документах або невчасне повідомлення про зміни, що можуть вплинути на розмір допомоги. Наприклад, якщо:

Подано некоректні дані в заяві або декларації. Людина не повідомила про зміни (наприклад, зміни в складі домогосподарства або зміни доходів) протягом 30 днів, і виплати продовжувалися в попередньому розмірі.

Якщо порушення будуть виявлені, субсидію припинять, а зайво отримані кошти потрібно буде повернути. Якщо людина відмовляється повернути гроші добровільно, Пенсійний фонд може звернутися до суду.

Як повертаються переплачені кошти

Якщо переплата була виявлена, коли призначають нову субсидію, зайві кошти можуть утримуватися поступово — не більше 20% від суми щомісячної допомоги. Якщо переплата за попередні періоди не була погашена на вимогу уповноваженого органу, нові виплати не призначатимуться доки людина не поверне кошти.

Як уникнути переплати субсидії у 2026 році

Щоб уникнути необхідності повертати гроші, важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які зміни, що можуть вплинути на розмір субсидії:

Зміни в складі домогосподарства. Зміни в списку житлово-комунальних послуг або їх наданні. Зміни соціального статусу членів родини (отримання пенсії, інвалідності тощо). Зміни в майновому стані: купівля нерухомості, автомобілів, великі суми грошей. Здійснення великих фінансових операцій (покупка за великі суми або кредити понад 50 тис. грн).

В Пенсійному фонді наголошують, що українці повинні бути уважні й своєчасно інформувати відповідні органи про зміни, щоб уникнути проблем з переплатою та необхідності повертати кошти.

