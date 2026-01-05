Видео
Видео

Субсидии в 2026 — кто и почему должен вернуть деньги государству

Дата публикации 5 января 2026 07:15
Субсидии на отопительный сезон — кому придется возвращать деньги государству в 2026
Девушка держится за голову. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые имеют трудности с оплатой коммунальных услуг, могут подать заявку на субсидию. Помощь предоставляется тем семьям, у которых расходы на коммунальные услуги превышают определенную долю дохода домохозяйства. Однако иногда могут возникать ситуации, когда субсидию нужно вернуть.

О том, что такое переплата субсидии и кому придется возвращать деньги государству в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кому придется возвращать субсидию в 2026 году

Переплата субсидии случается, когда человек получил деньги без законных на то оснований. Такое может произойти из-за ошибок в документах или несвоевременного уведомления об изменениях, которые могут повлиять на размер помощи. Например, если:

  1. Поданы некорректные данные в заявлении или декларации.
  2. Человек не сообщил об изменениях (например, изменения в составе домохозяйства или изменения доходов) в течение 30 дней, и выплаты продолжались в прежнем размере.

Если нарушения будут выявлены, субсидию прекратят, а излишне полученные средства нужно будет вернуть. Если человек отказывается вернуть деньги добровольно, Пенсионный фонд может обратиться в суд.

Как возвращаются переплаченные средства

Если переплата была обнаружена, когда назначают новую субсидию, лишние средства могут удерживаться постепенно — не более 20% от суммы ежемесячной помощи. Если переплата за предыдущие периоды не была погашена по требованию уполномоченного органа, новые выплаты не будут назначаться пока человек не вернет средства.

Как избежать переплаты субсидии в 2026 году

Чтобы избежать необходимости возвращать деньги, важно своевременно сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях, которые могут повлиять на размер субсидии:

  1. Изменения в составе домохозяйства.
  2. Изменения в списке жилищно-коммунальных услуг или их предоставлении.
  3. Изменения социального статуса членов семьи (получение пенсии, инвалидности и т.д.).
  4. Изменения в имущественном состоянии: покупка недвижимости, автомобилей, крупные суммы денег.
  5. Осуществление крупных финансовых операций (покупка за большие суммы или кредиты более 50 тыс. грн).

В Пенсионном фонде отмечают, что украинцы должны быть внимательны и своевременно информировать соответствующие органы об изменениях, чтобы избежать проблем с переплатой и необходимости возвращать средства.

Ранее мы писали, что в Украине планируют изменить подход к оплате коммунальных услуг в многоквартирных домах. Это может значительно снизить расходы для некоторых граждан.

Также мы рассказывали, что субсидия — это помощь от государства на оплату коммунальных платежей для граждан с низким доходом. Для получения выплат есть определенные условия, и если их не выполнить, помощь могут отменить.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
