Новые правила оплаты коммуналки — что хотят изменить

Новые правила оплаты коммуналки — что хотят изменить

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 07:21
Без "лишних" начислений — в Украине хотят изменить правила оплаты коммуналки
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают изменить подход к оплате жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах. Это может существенно уменьшить расходы некоторых потребителей.

О том, как хотят изменить подход к оплате некоторых коммунальных услуг и как это повлияет на потребителей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту №14329.

Читайте также:

Что хотят изменить для украинцев

Документ предлагает отменить норму, из-за которой жители вынуждены платить за тепло, даже если фактически его не использовали. Речь идет об изменениях в Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Авторы документа заявляют, что люди должны оплачивать только те услуги, которые реально получили.

Законопроект предлагает отменить норму об обязательной минимальной доле потребления тепла. Сейчас владельцы квартир с индивидуальными счетчиками должны платить не менее 50% среднего потребления тепла по всему дому. Даже если счетчик показывает меньше, в платежке появляются дополнительные начисления.

Почему такой подход несправедлив

По словам авторов законопроекта, такая система наказывает людей за экономию. Если одни жильцы потребляют больше тепла, минимальные начисления автоматически растут и для тех, кто пытается экономить.

Новые правила оплаты коммуналки — что хотят изменить - фото 1
Формула расчета среднего потребления теплоэнергии в доме. Фото: Скриншот

При этом при расчетах не учитывается реальная температура в конкретной квартире. В результате люди платят не только за фактическое тепло, но и за условные объемы, которых они не получали.

В случае принятия законопроекта минимальные доначисления отменят. Это должно вернуть принцип "платишь только за то, что потребил", убрать скрытые суммы в счетах и поощрить жителей к энергосбережению.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении парламента. Поддержат ли его депутаты — станет известно позже.

Ранее мы писали, что субсидия — это помощь от государства для людей с небольшими доходами, чтобы им было легче платить за коммунальные услуги. Чтобы ее получать нужно соответствовать определенным условиям, иначе выплаты могут прекратить.

Также мы рассказывали, что в 2026 году в Украине и в дальнейшем будет действовать запрет на повышение отдельных коммунальных тарифов. Но этот запрет касается не всех услуг, поэтому часть тарифов может меняться.

