Субсидии в Украине — что изменится и кого могут лишить выплат в 2026 году

Субсидия — это государственная финансовая поддержка, которая помогает людям с низким уровнем доходов оплачивать коммунальные счета. В Украине действуют установленные требования для ее получения, и если их не соблюдать, право на выплаты могут отменить.

О том, что изменится для получателей субсидии в 2026 году и кто может потерять помощь, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Жилищные субсидии в 2026 году

На сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины отмечается, что государство предоставляет жилищные субсидии для граждан, которым трудно оплачивать коммунальные услуги. Такая система работает в Украине с 1995 года и постоянно обновляется. Субсидия может покрывать расходы на:

абонентское обслуживание;

управление многоквартирным домом;

приобретение сжиженного газа или печного топлива;

водоотвод и вывоз бытовых отходов;

газ, электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду.

Компенсация за твердое или жидкое печное топливо предоставляется один раз в год и только домохозяйствам без централизованного отопления и без использования газа или электроэнергии для обогрева.

Подать заявку на жилищную субсидию может любой гражданин, который нуждается в государственной поддержке.

Как подать документы на субсидию в 2026 году

Оформить субсидии в 2026 году можно:

лично — в любом сервисном центре ПФУ;

онлайн — через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;

по почте — отправив документы в территориальное подразделение.

Проверить информацию о начислении помощи можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия".

Кто может остаться без субсидии в 2026 году

В Министерстве социальной политики объясняют, что компенсацию за коммунальные услуги будут получать только те семьи, которым действительно сложно оплачивать счета самостоятельно. При принятии решения учитывают не только доходы, но и имущество, которым владеет семья.

Одним из самых распространенных оснований для отказа является наличие больших средств. Если члены домохозяйства имеют на банковских счетах сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или за последний год потратили более 50 тысяч гривен на дорогие покупки или услуги, помощь не предоставят. Такие семьи государство считает обеспеченными.

Также субсидию не назначат людям, которые владеют несколькими квартирами, домами или автомобилями в возрасте до пяти лет. В отдельных случаях возможны исключения — например, если это имущество не приносит прибыли или оформлено на нетрудоспособных родственников.

Еще одна причина для отказа — просроченные платежи за коммуналку. Если долг накопился более чем за три месяца, субсидию не оформят, пока задолженность не будет погашена или не подписано соглашение о ее поэтапной выплате.

Без государственной помощи могут остаться и трудоспособные люди, которые не работают официально и не платят единый социальный взнос. Если у лица нет подтвержденных доходов и оно не зарегистрировано в службе занятости, считается, что оно может обходиться без поддержки.

