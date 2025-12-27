Субсидії в Україні — що зміниться та кого можуть позбавити виплат у 2026 році

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Субсидія — це державна фінансова підтримка, яка допомагає людям з низьким рівнем доходів оплачувати комунальні рахунки. В Україні діють встановлені вимоги для її отримання, і якщо їх не дотримуватися, право на виплати можуть скасувати.

Про те, що зміниться для отримувачів субсидії у 2026 році та хто може втратити допомогу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Житлові субсидії у 2026 році

На сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України зазначається, що держава надає житлові субсидії для громадян, яким важко оплачувати комунальні послуги. Така система працює в Україні з 1995 року й постійно оновлюється. Субсидія може покривати витрати на:

абонентське обслуговування;

управління багатоквартирним будинком;

придбання скрапленого газу або пічного палива;

водовідведення та вивезення побутових відходів;

газ, електроенергію, тепло, гарячу та холодну воду.

Компенсація за тверде чи рідке пічне паливо надається один раз на рік і лише домогосподарствам без централізованого опалення та без використання газу чи електроенергії для обігріву.

Подати заявку на житлову субсидію може будь-який громадянин, який потребує державної підтримки.

Як подати документи на субсидію у 2026 році

Оформити субсидії у 2026 році можна:

особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

онлайн — через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

поштою — надіславши документи до територіального підрозділу.

Перевірити інформацію про нарахування допомоги можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду у розділі "Моя субсидія".

Хто може залишитись без субсидії у 2026 році

У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що компенсацію за комунальні послуги отримуватимуть лише ті родини, яким дійсно складно оплачувати рахунки самостійно. Під час ухвалення рішення враховують не лише доходи, а й майно, яким володіє сім’я.

Однією з найпоширеніших підстав для відмови є наявність великих коштів. Якщо члени домогосподарства мають на банківських рахунках суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або за останній рік витратили понад 50 тисяч гривень на дорогі покупки чи послуги, допомогу не нададуть. Такі сім’ї держава вважає забезпеченими.

Також субсидію не призначать людям, які володіють кількома квартирами, будинками чи автомобілями віком до п’яти років. В окремих випадках можливі винятки — наприклад, якщо це майно не приносить прибутку або оформлене на непрацездатних родичів.

Ще одна причина для відмови — прострочені платежі за комуналку. Якщо борг накопичився більш ніж за три місяці, субсидію не оформлять, поки заборгованість не буде погашена або не підписано угоду про її поетапну виплату.

Без державної допомоги можуть залишитися й працездатні люди, які не працюють офіційно та не сплачують єдиний соціальний внесок. Якщо в особи немає підтверджених доходів і вона не зареєстрована в службі зайнятості, вважається, що вона може обходитися без підтримки.

Раніше ми писали, що коли в людини з'являються комунальні борги — це не безвихідна ситуація. В Україні існує можливість їх поетапного погашення.

Також ми розповідали, що отримувачі субсидій чи пільг можуть бути перевірені на відповідність житловим та соціальним вимогам. Це потрібно, щоб підтвердити їх право на державну підтримку.