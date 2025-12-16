Відео
Головна Економіка Перевірка отримувачів субсидії — хто може втратити виплати у 2026

Перевірка отримувачів субсидії — хто може втратити виплати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 07:50
Субсидії у 2026 році — хто може втратити виплати після перевірки ПФУ
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які отримують субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку житлово-побутових умов. Її мета — переконатися, що сім’я дійсно відповідає умовам для отримання фінансової допомоги.

Про те, хто може залишитись без субсидії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

В яких випадках можуть перевірити отримувачів субсидії

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що перевірити отримувачів субсидій можуть в таких випадках:

  1. Щоб підтвердити, що житло не здається в оренду.
  2. Якщо у житлі відкрито декілька окремих особових рахунків.
  3. Якщо фактична кількість мешканців у квартирі чи будинку не збігається з даними у реєстрації або декларації.
  4. Якщо для опалення використовуються електроприлади чи інші альтернативні джерела енергії, які потребують додаткового підтвердження.

Під час перевірки складається Акт перевірки матеріально-побутових умов. Це офіційний документ, який фіксує результати обстеження.

Хто може втратити державну підтримку у 2026 році

Перевірки допомагають державі переконатися, що соціальні виплати отримують тільки ті, хто дійсно має на це право. Акти перевірки застосовуються не лише для житлових субсидій чи пільг на оплату комунальних послуг, а й для інших видів соціальної допомоги:

  • щомісячні виплати громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи через психічні захворювання;
  • державна допомога одиноким матерям і малозабезпеченим родинам, щоб підтвердити, що житло не передається в оренду.

Якщо під час перевірки виявляють порушення або неправильну інформацію, виплату субсидії можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати. Це робиться для справедливого розподілу бюджетних коштів і щоб запобігти можливим зловживанням.

Раніше ми писали, що 3 грудня Верховна Рада затвердила Державний бюджет України на 2026 рік. З 1 січня планується підвищення прожиткового мінімуму, що вплине на пенсії, соцдопомогу, субсидії, податкові пільги та деякі штрафи.

Також ми розповідали, що субсидія — це допомога людям, які не можуть повністю оплатити комунальні послуги. Цей механізм підтримки малозабезпечених сімей працює вже багато років.

комунальні послуги субсидії перевірки соцвиплати допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
