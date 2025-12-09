Відео
Головна Економіка Соцвиплати у 2026 році — хто отримає гроші від держави

Соцвиплати у 2026 році — хто отримає гроші від держави

Дата публікації: 9 грудня 2025 07:15
Соціальні виплати в Україні — хто отримуватиме гроші від держави у 2026
Жінка видає гроші. Фото: УНІАН

Верховна Рада 3 грудня підтримала Державний бюджет України на 2026 рік. Одне з ключових рішень — підвищення прожиткового мінімуму для всіх соціальних груп із 1 січня. Це вплине на розмір пенсій, соціальних допомог, субсидій, податкових пільг та деяких штрафів.

Про те, які соціальні виплати отримуватимуть українці у 2026 році, зазначається в проєкті закону про Держбюджет на 2026 рік.

Читайте також:

Які соціальні видатки закладає Україна на 2026 рік

У 2026 році основні соціальні видатки будуть розподілені так: 

  1. Пільги та субсидії — 42,3 млрд грн.
  2. Розвиток мережі соцпослуг — 2,4 млрд грн.
  3. На пенсійне забезпечення виділено 251,3 млрд грн. 
  4. На соціальний захист людей з інвалідністю передбачено 9,9 млрд грн.
  5. Підтримка людей у складних життєвих умовах складе 102,7 млрд грн, зокрема 9,2 млрд грн — на базові держвиплати та 48,4 млрд грн — на допомогу внутрішньо переміщеним особам. 
  6. Інші соцвиплати — 2,1 млрд грн.

Гроші також направлять на підтримку сімей із дітьми. На це закладають 52,7 млрд грн, з них 24,5 млрд грн буде спрямовано на нові програми: 

  • разова виплата при народженні дитини — 50 000 грн;
  • програма "єЯсла" для дітей 1–3 років — 7 000 грн щомісяця;
  • допомога на догляд за дитиною до 1 року — 7 000 грн щомісяця;
  • одноразова виплата першокласникам ("Пакунок школяра") — 5 000 грн. 

У бюджеті-2026, як і цього року, найбільше коштів спрямовано на оборону — понад половину всіх видатків. 

Як зміниться прожитковий мінімум в Україні у 2026 році

Депутати підтримали запропоноване урядом підвищення прожиткового мінімуму, яке має частково компенсувати очікуване зростання цін. Новий прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року становитиме:

  • загальний на одну особу — 3 209 грн (у 2025 році — 2 920 грн);
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн (наразі 2 563 грн);
  • для дітей 6–18 років — 3 512 грн (зараз 3 196 грн);
  • для працездатних — 3 328 грн ( наразі 3 028 грн), 
  • для непрацездатних — 2 595 грн замість колишніх 2 361 грн. 

В середньому прожитковий мінімум зросте приблизно на 9,9%.

Раніше ми писали, що Верховна Рада затвердила Державний бюджет України на 2026 рік. Це означає, що з 1 січня зміняться ключові економічні показники, зокрема мінімальна зарплата.

Також ми розповідали, що на виплату академічних та іменних стипендій у бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн — на 1,2 млрд грн більше, ніж у цьому році. Уже з нового навчального року стипендії для студентів університетів та коледжів зростуть.

виплати гроші соцвиплати бюджет допомога соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
