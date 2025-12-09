Социальные выплаты в Украине — кто будет получать деньги от государства в 2026

Женщина выдает деньги. Фото: УНИАН

Верховная Рада 3 декабря поддержала Государственный бюджет Украины на 2026 год. Одно из ключевых решений — повышение прожиточного минимума для всех социальных групп с 1 января. Это повлияет на размер пенсий, социальных пособий, субсидий, налоговых льгот и некоторых штрафов.

О том, какие социальные выплаты будут получать украинцы в 2026 году, отмечается в проекте закона о Госбюджете на 2026 год.

Какие социальные расходы закладывает Украина на 2026 год

В 2026 году основные социальные расходы будут распределены так:

Льготы и субсидии — 42,3 млрд грн. Развитие сети соцуслуг — 2,4 млрд грн. На пенсионное обеспечение выделено 251,3 млрд грн. На социальную защиту людей с инвалидностью предусмотрено 9,9 млрд грн. Поддержка людей в сложных жизненных условиях составит 102,7 млрд грн, в том числе 9,2 млрд грн — на базовые госвыплаты и 48,4 млрд грн — на помощь внутренне перемещенным лицам. Другие соцвыплаты — 2,1 млрд грн.

Деньги также направят на поддержку семей с детьми. На это закладывают 52,7 млрд грн, из них 24,5 млрд грн будет направлено на новые программы:

разовая выплата при рождении ребенка — 50 000 грн;

программа "еЯсли" для детей 1-3 лет — 7 000 грн ежемесячно;

помощь по уходу за ребенком до 1 года — 7 000 грн ежемесячно;

единовременная выплата первоклассникам ("Пакет школьника") — 5 000 грн.

В бюджете-2026, как и в этом году, больше всего средств направлено на оборону — более половины всех расходов.

Как изменится прожиточный минимум в Украине в 2026 году

Депутаты поддержали предложенное правительством повышение прожиточного минимума, которое должно частично компенсировать ожидаемый рост цен. Новый прожиточный минимум с 1 января 2026 года составит:

общий на одного человека — 3 209 грн (в 2025 году — 2 920 грн);

для детей до 6 лет — 2 817 грн (сейчас 2 563 грн);

для детей 6-18 лет — 3 512 грн (сейчас 3 196 грн);

для трудоспособных — 3 328 грн (сейчас 3 028 грн),

для нетрудоспособных — 2 595 грн вместо прежних 2 361 грн.

В среднем прожиточный минимум вырастет примерно на 9,9%.

Ранее мы писали, что Верховная Рада утвердила Государственный бюджет Украины на 2026 год. Это означает, что с 1 января изменятся ключевые экономические показатели, в частности минимальная зарплата.

Также мы рассказывали, что на выплату академических и именных стипендий в бюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн — на 1,2 млрд грн больше, чем в этом году. Уже с нового учебного года стипендии для студентов университетов и колледжей вырастут.