Україна
Новые размеры стипендий в Украине — как изменятся суммы в 2026

Новые размеры стипендий в Украине — как изменятся суммы в 2026

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 16:48
Стипендии в Украине — на сколько повысят выплаты в 2026 году
Студенты на лекции. Фото: УНИАН

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в этом году. Уже с 1 сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие стипендии.

О том, на сколько повысят стипендии для студентов колледжей и университетов в 2026 году, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Читайте также:

На сколько повысят стипендии в университетах

Финансовый план на следующий год подготовило Министерство финансов, а Верховная Рада утвердила его 3 декабря 2025 года. Увеличенные размеры начнут действовать после старта нового учебного года. Для студентов университетов предусмотрены следующие суммы стипендий:

  1. Отраслевая: возрастет с 2 550 до 5 100 грн.
  2. Президентская: возрастет с 10 000 до 20 000 грн.
  3. Минимальная академическая: возрастет с 2 000 до 4 000 грн.
  4. Повышенная отраслевая: увеличится с 3 710 до 7 420 грн.
  5. Стипендия Верховной Рады: повысится с 4 400 до 8 800 грн.
  6. Правительственная стипендия Кабмина: увеличится с 4 000 до 8 000 грн.
  7. Повышенная академическая за высокие результаты: составит 5 820 грн вместо нынешних 2 910 грн.

Размер стипендий в колледжах с сентября 2026 года

Стипендии для студентов колледжей также повысят вдвое. Новые суммы будут такими:

  1. Отраслевая: с 1 930 до 3 860 грн.
  2. Президентская: с 7 600 до 15 200 грн.
  3. Повышенная отраслевая: с 2 809 до 5 618 грн.
  4. Повышенная академическая: с 2 197 до 4 394 грн.
  5. Минимальная академическая: с 1 510 до 3 020 грн.
  6. Стипендия Верховной Рады: с 3 320 до 6 640 грн.

В Министерстве финансов отмечают, что повышение стипендий — это еще один шаг государства для поддержки молодежи, развития образования и инвестиций в человеческий потенциал Украины.

Ранее мы писали, что с 2026 года в Польше планируют ввести новую стипендию для студентов. Ее размер будет составлять около 1 000 злотых.

Также мы рассказывали, что в Украине приняли новое постановление, которое позволяет военным курсантам, слушателям и адъюнктам получать специальные академические стипендии. Они посвящены памяти героев, отдавших жизнь за свободу и целостность нашей страны.

образование выплаты студенты деньги стипендии
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
