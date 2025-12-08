Стипендии в Украине — на сколько повысят выплаты в 2026 году

Студенты на лекции. Фото: УНИАН

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в этом году. Уже с 1 сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие стипендии.

О том, на сколько повысят стипендии для студентов колледжей и университетов в 2026 году, сообщили в Министерстве финансов Украины.

На сколько повысят стипендии в университетах

Финансовый план на следующий год подготовило Министерство финансов, а Верховная Рада утвердила его 3 декабря 2025 года. Увеличенные размеры начнут действовать после старта нового учебного года. Для студентов университетов предусмотрены следующие суммы стипендий:

Отраслевая: возрастет с 2 550 до 5 100 грн. Президентская: возрастет с 10 000 до 20 000 грн. Минимальная академическая: возрастет с 2 000 до 4 000 грн. Повышенная отраслевая: увеличится с 3 710 до 7 420 грн. Стипендия Верховной Рады: повысится с 4 400 до 8 800 грн. Правительственная стипендия Кабмина: увеличится с 4 000 до 8 000 грн. Повышенная академическая за высокие результаты: составит 5 820 грн вместо нынешних 2 910 грн.

Размер стипендий в колледжах с сентября 2026 года

Стипендии для студентов колледжей также повысят вдвое. Новые суммы будут такими:

Отраслевая: с 1 930 до 3 860 грн. Президентская: с 7 600 до 15 200 грн. Повышенная отраслевая: с 2 809 до 5 618 грн. Повышенная академическая: с 2 197 до 4 394 грн. Минимальная академическая: с 1 510 до 3 020 грн. Стипендия Верховной Рады: с 3 320 до 6 640 грн.

В Министерстве финансов отмечают, что повышение стипендий — это еще один шаг государства для поддержки молодежи, развития образования и инвестиций в человеческий потенциал Украины.

