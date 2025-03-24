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Стипендии в Украине — кому и сколько выплачивают в 2025 году

24 марта 2025 08:05
Виктория Илюхина - редактор
Стипендии в Украине — сколько будут получать студенты в 2025/2026 учебном году
Студенты во время лекции в университете. Фото: УНИАН
Виктория Илюхина - редактор

В Украине студенты, обучающиеся на дневной форме в вузах и учреждениях профессионального предвысшего образования, имеют право на назначение стипендий. Размер выплат варьируется в зависимости от уровня учебного заведения, конкретного вида стипендии, социального статуса и академических достижений студента.

Новини.LIVE рассказывают, сколько денег будут получать соискатели образования в 2025 году.

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Виды студенческих стипендий

В текущем учебном году студенты украинских вузов и учреждений профессионального предвысшего образования могут рассчитывать на такие виды стипендий:

  1. Академические  по результатам обучения.
  2. Социальные  на основании льгот.
  3. Президентские  для лучших студентов и победителей всеукраинских и интернациональных олимпиад.
  4. Стипендии Кабинета Министров и Верховной Рады  за существенные учебные и научные достижения.

Порядок назначения и выплаты стипендий утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2004 № 882 "Вопросы стипендиального обеспечения".

Академические стипендии в 2025 году

На академическую стипендию в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования могут рассчитывать лишь 40-45% студентов от общего количества бюджетников. Формируются такие стипендии на основе результатов обучения и выплачиваются за счет государственного или местного бюджета.

Обычные академические стипендии в месяц составляют:

  • для учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования  1 250 грн;
  • для студентов заведений профессионального предвысшего образования  1 510 грн;
  • для студентов заведений высшего образования  2 000 грн.

Размер повышенных стипендий:

  • для студентов заведений профессионального предвысшего образования  2 198 грн;
  • для студентов заведений высшего образования  2 910 грн.

Каждое заведение самостоятельно определяет по отдельной специальности, какое количество студентов получает повышенную стипендию.

Социальные стипендиальные выплаты

Социальные стипендии начисляются льготным категориям на основании соответствующих справок. В частности социальную стипендию могут получать:

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • лица, потерявшие родителей в возрасте от 18 до 23 лет;
  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
  • участники боевых действий и Революции Достоинства;
  • студенты с инвалидностью;
  • дети защитников и защитниц Украины, погибших или пропавших без вести;
  • студенты из населенных пунктов на линии соприкосновения и ВПЛ;
  • бывшие пленные и их дети.

Размеры таких стипендий зависят от категории студентов. Так, дети-сироты, о которых не заботятся родители, учась в вузах, учреждениях профессионального или профессионального предвысшего образования, получают стипендию в сумме 4 794 грн (до 18 лет) и 4 542 грн (с 18 до 23 лет).

Для других получателей социальной стипендии:

  • заведения профессионального (профессионально-технического) образования  450 грн;
  • заведения профессионального предвысшего образования  890 грн;
  • заведения высшего образования  1 180 грн.

Получать одновременно две стипендии  социальную и академическую  могут только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Президентские стипендии  сколько выплачивают и кто может претендовать

Этот вид мотивационной награды для студентов назначается, как правило, на 1 учебный год или на 1 семестр за максимальные результаты мультитеста, призовые места и победы в международных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.

Размер академической стипендии президента Украины составляет:

  • заведения профессионального (профтехнического) образования  2 750 грн;
  • учреждения профессионального предвысшего образования  3 320 грн;
  • ЗВО и научные учреждения  4 400 грн.

Стипендии Кабинета Министров и Верховной Рады

Именные стипендии, учрежденные Кабмином и Верховной Радой Украины, назначают тем студентам-отличникам, которые имеют больше всего учебных и научных достижений как всеукраинского, так и международного уровней.

Размеры именной и академической стипендии, учрежденных Кабмином, составляют:

  • заведения профессионального (профессионально-технического) образования  2 500 грн;
  • заведения профессионального предвысшего образования  3 020 грн;
  • заведения высшего образования  4 000 грн.

Именная академическая стипендия Верховной Рады составляет:

  • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования  3 320 грн;
  • для студентов заведений высшего образования  4 400 грн.

Кроме государственных стипендий, студенты в Украине могут также рассчитывать на денежную поддержку от благотворительных фондов и частных организаций.

Ранее мы писали, что с 2025 года дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и граждан, которых лишили личной свободы, будут получать социальную стипендию по упрощенным условиям.

Также мы рассказывали, что размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины повысят до 20 тысяч гривен.

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