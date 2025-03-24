Стипендии в Украине — сколько будут получать студенты в 2025/2026 учебном году

Стипендии в Украине — кому и сколько выплачивают в 2025 году
В Украине студенты, обучающиеся на дневной форме в вузах и учреждениях профессионального предвысшего образования, имеют право на назначение стипендий. Размер выплат варьируется в зависимости от уровня учебного заведения, конкретного вида стипендии, социального статуса и академических достижений студента.
Новини.LIVE рассказывают, сколько денег будут получать соискатели образования в 2025 году.
Виды студенческих стипендий
В текущем учебном году студенты украинских вузов и учреждений профессионального предвысшего образования могут рассчитывать на такие виды стипендий:
- Академические — по результатам обучения.
- Социальные — на основании льгот.
- Президентские — для лучших студентов и победителей всеукраинских и интернациональных олимпиад.
- Стипендии Кабинета Министров и Верховной Рады — за существенные учебные и научные достижения.
Порядок назначения и выплаты стипендий утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2004 № 882 "Вопросы стипендиального обеспечения".
Академические стипендии в 2025 году
На академическую стипендию в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования могут рассчитывать лишь 40-45% студентов от общего количества бюджетников. Формируются такие стипендии на основе результатов обучения и выплачиваются за счет государственного или местного бюджета.
Обычные академические стипендии в месяц составляют:
- для учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования — 1 250 грн;
- для студентов заведений профессионального предвысшего образования — 1 510 грн;
- для студентов заведений высшего образования — 2 000 грн.
Размер повышенных стипендий:
- для студентов заведений профессионального предвысшего образования — 2 198 грн;
- для студентов заведений высшего образования — 2 910 грн.
Каждое заведение самостоятельно определяет по отдельной специальности, какое количество студентов получает повышенную стипендию.
Социальные стипендиальные выплаты
Социальные стипендии начисляются льготным категориям на основании соответствующих справок. В частности социальную стипендию могут получать:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- лица, потерявшие родителей в возрасте от 18 до 23 лет;
- пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- участники боевых действий и Революции Достоинства;
- студенты с инвалидностью;
- дети защитников и защитниц Украины, погибших или пропавших без вести;
- студенты из населенных пунктов на линии соприкосновения и ВПЛ;
- бывшие пленные и их дети.
Размеры таких стипендий зависят от категории студентов. Так, дети-сироты, о которых не заботятся родители, учась в вузах, учреждениях профессионального или профессионального предвысшего образования, получают стипендию в сумме 4 794 грн (до 18 лет) и 4 542 грн (с 18 до 23 лет).
Для других получателей социальной стипендии:
- заведения профессионального (профессионально-технического) образования — 450 грн;
- заведения профессионального предвысшего образования — 890 грн;
- заведения высшего образования — 1 180 грн.
Получать одновременно две стипендии — социальную и академическую — могут только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Президентские стипендии — сколько выплачивают и кто может претендовать
Этот вид мотивационной награды для студентов назначается, как правило, на 1 учебный год или на 1 семестр за максимальные результаты мультитеста, призовые места и победы в международных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.
Размер академической стипендии президента Украины составляет:
- заведения профессионального (профтехнического) образования — 2 750 грн;
- учреждения профессионального предвысшего образования — 3 320 грн;
- ЗВО и научные учреждения — 4 400 грн.
Стипендии Кабинета Министров и Верховной Рады
Именные стипендии, учрежденные Кабмином и Верховной Радой Украины, назначают тем студентам-отличникам, которые имеют больше всего учебных и научных достижений как всеукраинского, так и международного уровней.
Размеры именной и академической стипендии, учрежденных Кабмином, составляют:
- заведения профессионального (профессионально-технического) образования — 2 500 грн;
- заведения профессионального предвысшего образования — 3 020 грн;
- заведения высшего образования — 4 000 грн.
Именная академическая стипендия Верховной Рады составляет:
- для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — 3 320 грн;
- для студентов заведений высшего образования — 4 400 грн.
Кроме государственных стипендий, студенты в Украине могут также рассчитывать на денежную поддержку от благотворительных фондов и частных организаций.
Ранее мы писали, что с 2025 года дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и граждан, которых лишили личной свободы, будут получать социальную стипендию по упрощенным условиям.
Также мы рассказывали, что размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины повысят до 20 тысяч гривен.
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