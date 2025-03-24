Стипендії в Україні — скільки отримуватимуть студенти у 2025/2026 навчальному році

Студенти під час лекції в університеті. Фото: УНІАН

В Україні студенти, які навчаються на денній формі у вишах та закладах фахової передвищої освіти, мають право на призначення стипендій. Розмір виплат варіюється залежно від рівня навчального закладу, конкретного виду стипендії, соціального статусу та академічних досягнень студента.

Новини.LIVE розповідають, скільки грошей отримуватимуть здобувачі освіти у 2025 році.

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Види студентських стипендій

Поточного навчального року студенти українських вишів та закладів фахової передвищої освіти можуть розраховувати на такі види стипендій:

Академічні — за результатами навчання. Соціальні — на підставі пільг. Президентські — для найкращих студентів й переможців загальноукраїнських та інтернаціональних олімпіад. Стипендії Кабінету Міністрів та Верховної Ради — за суттєві навчальні та наукові досягнення.

Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення".

Академічні стипендії у 2025 році

На академічну стипендію в закладах фахової передвищої та вищої освіти можуть розраховувати лише 40–45% студентів від загальної кількості бюджетників. Формуються такі стипендії на основі результатів навчання й виплачуються коштом державного або місцевого бюджету.

Звичайні академічні стипендії на місяць становлять:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 1 250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 1 510 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 2 000 грн.

Розмір підвищених стипендій:

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2 198 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 2 910 грн.

Кожен заклад самостійно визначає за окремою спеціальністю, яка кількість студентів отримує підвищену стипендію.

Соціальні стипендіальні виплати

Соціальні стипендії нараховуються пільговим категоріям на підставі відповідних довідок. Зокрема, соціальну стипендію можуть отримувати:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, які втратили батьків у віці від 18 до 23 років;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

учасники бойових дій та Революції Гідності;

студенти з інвалідністю;

діти захисників і захисниць України, загиблих або зниклих безвісти;

студенти з населених пунктів на лінії зіткнення та ВПО;

колишні полонені та їхні діти.

Розміри таких стипендій залежать від категорії студентів. Так, діти-сироти, якими не опікуються батьки, навчаючись у вишах, закладах професійної чи фахової передвищої освіти, отримують стипендію у сумі 4 794 грн (до 18 років) та 4 542 грн (з 18 до 23 років).

Для інших отримувачів соціальної стипендії:

заклади професійної (професійно-технічної) освіти — 450 грн;

заклади фахової передвищої освіти — 890 грн;

заклади вищої освіти — 1 180 грн.

Отримувати одночасно дві стипендії — соціальну й академічну — можуть лише діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

Президентські стипендії — скільки виплачують та хто може претендувати

Цей вид мотиваційної нагороди для студентів призначається, як правило, на один навчальний рік чи на один семестр за максимальні результати мультитесту, призові місця та перемоги в міжнародних олімпіадах, змаганнях, конкурсах тощо.

Розмір академічної стипендії президента України становить:

заклади професійної (профтехнічної) освіти — 2 750 грн;

заклади фахової передвищої освіти — 3 320 грн;

ЗВО та наукові установи — 4 400 грн.

Стипендії Кабінету Міністрів та Верховної Ради

Іменні стипендії, що засновані Кабміном та Верховною Радою України, призначають тим студентам-відмінникам, які мають найбільше навчальних та наукових здобутків як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів.

Розміри іменної та академічної стипендії, заснованих Кабміном, становлять:

заклади професійної (професійно-технічної) освіти — 2 500 грн;

заклади фахової передвищої освіти — 3 020 грн;

заклади вищої освіти — 4 000 грн.

Іменна академічна стипендія Верховної Ради складає:

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 3 320 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 4 400 грн.

Окрім державних стипендій, студенти в Україні можуть також розраховувати на грошову підтримку від благодійних фондів та приватних організацій.

Раніше ми писали, що з 2025 року діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та громадян, яких позбавили особистої свободи, отримуватимуть соціальну стипендію за спрощеними умовами.

Також ми розповідали, що розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України підвищать до 20 тисяч гривень.