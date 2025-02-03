Курсантам перших курсів встановлять стипендію на рівні мінімальної зарплати

Військовий з грошима. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

З 1 березня 2025 року розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України буде підвищено до 20 тисяч гривень. На даний час у Житомирській області спостерігається зростання інтересу до отримання військової освіти.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив начальник відділу призову сектору комплектування Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Лазаренко.

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Які курсанти яку стипендію будуть отримувати

Лазаренка зазначив, що з 1 березня курсанти першого та другого курсів будуть отримувати стипендію в розмірі мінімальної заробітної плати в Україні (8 тисяч гривень). Курсанти третього та четвертого курсів отримуватимуть стипендію на рівні контрактників Збройних Сил України (20 тисяч гривень).

В Україні діє 15 вищих військових навчальних закладів, що готують фахівців за системою бакалавр-магістр. Серед них — Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова. Тривалість навчання становить 4 роки, після чого курсанти отримують офіцерське звання. Окрім того, зараз в Україні діє 5 військових коледжів сержантського складу.

"Всі вищі військові навчальні заклади та коледжі сержантського складу приймають як чоловіків, так і жінок без обмежень на спеціальності. Перелік спеціальностей охоплює майже всі цивільні професії, що існують в Україні", — сказав Лазаренко.

Обов'язковою умовою для вступу є складання Національного мультипредметного тесту (НМТ). Ті, хто його не складав, мають право пройти НМТ у вищому військовому навчальному закладі. Під час навчання курсанти не залучаються до бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони України повідомили, воїни ЗСУ мають право на чотири одноразові грошові допомоги. Зокрема, йдеться про оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань, підписання першого контракту, а також виплату в разі звільнення зі служби.

Також в Міноборони розповіли, що зарплата військового складається з трьох основних щомісячних виплат. Зокрема, виплати за посаду, звання та кількість років у ЗСУ.