Курсантам первых курсов установят стипендию на уровне минимальной зарплаты

Военный с деньгами. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

С 1 марта 2025 года размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины будет повышен до 20 тысяч гривен. В настоящее время в Житомирской области наблюдается рост интереса к получению военного образования.

Об этом в интервью Суспільному сообщил начальник отдела призыва сектора комплектования Житомирского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Лазаренко.

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Какие курсанты какую стипендию будут получать

Лазаренко отметил, что с 1 марта курсанты первого и второго курсов будут получать стипендию в размере минимальной заработной платы в Украине (8 тысяч гривен). Курсанты третьего и четвертого курсов будут получать стипендию на уровне контрактников Вооруженных Сил Украины (20 тысяч гривен).

В Украине действует 15 высших военных учебных заведений, готовящих специалистов по системе бакалавр-магистр. Среди них — Житомирский военный институт имени Сергея Королева. Продолжительность обучения составляет 4 года, после чего курсанты получают офицерское звание. Кроме того, сейчас в Украине действует 5 военных колледжей сержантского состава.

"Все высшие военные учебные заведения и колледжи сержантского состава принимают как мужчин, так и женщин без ограничений на специальности. Перечень специальностей охватывает почти все гражданские профессии, существующие в Украине", — сказал Лазаренко.

Обязательным условием для поступления является сдача Национального мультипредметного теста (НМТ). Те, кто его не сдавал, имеют право пройти НМТ в высшем военном учебном заведении. Во время обучения курсанты не привлекаются к боевым действиям.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины сообщили, воины ВСУ имеют право на четыре единовременные денежные пособия. В частности, речь идет об оздоровлении, решении социально-бытовых вопросов, подписании первого контракта, а также выплате в случае увольнения со службы.

Также в Минобороны рассказали, что зарплата военного состоит из трех основных ежемесячных выплат. В частности, выплаты за должность, звание и количество лет в ВСУ.