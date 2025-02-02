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Чотири види одноразової допомоги воїнам ЗСУ — що відомо

2 лютого 2025 06:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Допомога військовослужбовцям - чотири види одноразрової допомоги
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці української  армії мають право на різноманітні одноразові виплати. Зокрема, воїни отримують чотири види одноразової грошової допомоги – на оздоровлення, вирішення соціально-побутових проблем тощо.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Крім постійних, щомісячних виплат, військовослужбовці у тих чи інших випадках мають право на одноразові виплати.

Ці виплати діляться на наступні види:

  • винагорода — за певні досягнення чи здобутки;
  • допомога — на вирішення тих чи інших питань.

Одноразова допомога — коли вона надається

Існує чотири різні випадки одноразової допомоги.

Це, перш за все, допомога для:

  • оздоровлення;
  • вирішення соціально-побутових питань,

Крім того, одноразова допомога надається військовим, які підписують свій перший контракт.

А четвертий вид одноразової допомоги — це виплати у разі звільнення з військової служби.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто в ЗСУ може отримати підйомну допомогу.

Додамо, ми писали про те, коли військовослужбовець отримує гроші на оздоровлення.

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