Допомога військовослужбовцям - чотири види одноразрової допомоги

Чотири види одноразової допомоги воїнам ЗСУ — що відомо
Військовослужбовці української армії мають право на різноманітні одноразові виплати. Зокрема, воїни отримують чотири види одноразової грошової допомоги – на оздоровлення, вирішення соціально-побутових проблем тощо.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Одноразові виплати для військових у ЗСУ
Крім постійних, щомісячних виплат, військовослужбовці у тих чи інших випадках мають право на одноразові виплати.
Ці виплати діляться на наступні види:
- винагорода — за певні досягнення чи здобутки;
- допомога — на вирішення тих чи інших питань.
Одноразова допомога — коли вона надається
Існує чотири різні випадки одноразової допомоги.
Це, перш за все, допомога для:
- оздоровлення;
- вирішення соціально-побутових питань,
Крім того, одноразова допомога надається військовим, які підписують свій перший контракт.
А четвертий вид одноразової допомоги — це виплати у разі звільнення з військової служби.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто в ЗСУ може отримати підйомну допомогу.
Додамо, ми писали про те, коли військовослужбовець отримує гроші на оздоровлення.
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