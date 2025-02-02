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Четыре вида единовременного пособия воинам ВСУ — что известно

2 февраля 2025 06:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Помощь военнослужащим - четыре вида единовременного пособия
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие украинской армии имеют право на различные единовременные выплаты. В частности, воины получают четыре вида единовременной денежной помощи — на оздоровление, решение социально-бытовых проблем и тому подобное.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кроме постоянных, ежемесячных выплат, военнослужащие в тех или иных случаях имеют право на единовременные выплаты.

Эти выплаты делятся на следующие виды:

  • вознаграждение — за определенные достижения или достижения;
  • помощь — на решение тех или иных вопросов.

Единовременное пособие — когда оно предоставляется

Существует четыре различных случая единовременного пособия.

Это, прежде всего, помощь для:

  • оздоровления;
  • решения социально-бытовых вопросов,

Кроме того, единовременное пособие предоставляется военным, которые подписывают свой первый контракт.

А четвертый вид единовременного пособия — это выплаты в случае увольнения с военной службы.

Напомним, мы ранее сообщали о том, кто в ВСУ может получить подъемную помощь.

Добавим, мы писали о том, когда военнослужащий получает деньги на оздоровление.

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