Помощь военнослужащим - четыре вида единовременного пособия

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие украинской армии имеют право на различные единовременные выплаты. В частности, воины получают четыре вида единовременной денежной помощи — на оздоровление, решение социально-бытовых проблем и тому подобное.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кроме постоянных, ежемесячных выплат, военнослужащие в тех или иных случаях имеют право на единовременные выплаты.

Эти выплаты делятся на следующие виды:

вознаграждение — за определенные достижения или достижения;

помощь — на решение тех или иных вопросов.

Единовременное пособие — когда оно предоставляется

Существует четыре различных случая единовременного пособия.

Это, прежде всего, помощь для:

оздоровления;

решения социально-бытовых вопросов,

Кроме того, единовременное пособие предоставляется военным, которые подписывают свой первый контракт.

А четвертый вид единовременного пособия — это выплаты в случае увольнения с военной службы.

Напомним, мы ранее сообщали о том, кто в ВСУ может получить подъемную помощь.

Добавим, мы писали о том, когда военнослужащий получает деньги на оздоровление.