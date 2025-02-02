Помощь военнослужащим - четыре вида единовременного пособия

Четыре вида единовременного пособия воинам ВСУ — что известно
Военнослужащие украинской армии имеют право на различные единовременные выплаты. В частности, воины получают четыре вида единовременной денежной помощи — на оздоровление, решение социально-бытовых проблем и тому подобное.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Единовременные выплаты для военных в ВСУ
Кроме постоянных, ежемесячных выплат, военнослужащие в тех или иных случаях имеют право на единовременные выплаты.
Эти выплаты делятся на следующие виды:
- вознаграждение — за определенные достижения или достижения;
- помощь — на решение тех или иных вопросов.
Единовременное пособие — когда оно предоставляется
Существует четыре различных случая единовременного пособия.
Это, прежде всего, помощь для:
- оздоровления;
- решения социально-бытовых вопросов,
Кроме того, единовременное пособие предоставляется военным, которые подписывают свой первый контракт.
А четвертый вид единовременного пособия — это выплаты в случае увольнения с военной службы.
Напомним, мы ранее сообщали о том, кто в ВСУ может получить подъемную помощь.
Добавим, мы писали о том, когда военнослужащий получает деньги на оздоровление.
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