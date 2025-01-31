Гроші на оздоровлення військових — коли вони виплачуються

Військовослужбовець у відпустці. Фото: "Вечірній Київ"

Українські військові, вибуваючи у щорічну відпустку, отримують кошти на оздоровлення. Якщо ж військовослужбовець ЗСУ бере відпустку частинами, то гроші виплачуються під час другої частини щорічної відпустки.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Коли військові отримують кошти на оздоровлення

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну виплату на оздоровлення.

Ця грошова допомога виплачується тоді, коли військовий вибуває у щорічну оплачувану відпустку.

Відпустки з двох частин — що з грошовою допомогою

У деяких випадках військові беруть відпустку не повністю, а окремо, двома частинами.

У такій ситуації кошти на оздоровлення виплачуються військовослужбовцю тоді, коли він вибуває у другу частину щорічної оплачуваної відпустки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір виплат для військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли, хто може отримати подорожню допомогу для ЗСУ.