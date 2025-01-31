Гроші на оздоровлення військових — коли вони виплачуються

Дві відпустки на рік — коли воїн отримує гроші на оздоровлення
Українські військові, вибуваючи у щорічну відпустку, отримують кошти на оздоровлення. Якщо ж військовослужбовець ЗСУ бере відпустку частинами, то гроші виплачуються під час другої частини щорічної відпустки.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Коли військові отримують кошти на оздоровлення
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну виплату на оздоровлення.
Ця грошова допомога виплачується тоді, коли військовий вибуває у щорічну оплачувану відпустку.
Відпустки з двох частин — що з грошовою допомогою
У деяких випадках військові беруть відпустку не повністю, а окремо, двома частинами.
У такій ситуації кошти на оздоровлення виплачуються військовослужбовцю тоді, коли він вибуває у другу частину щорічної оплачуваної відпустки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір виплат для військовослужбовців.
Додамо, ми повідомляли, хто може отримати подорожню допомогу для ЗСУ.
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