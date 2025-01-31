Деньги на оздоровление военных — когда они выплачиваются

Два отпуска в год — когда воин получает деньги на оздоровление
Украинские военные, выбывая в ежегодный отпуск, получают средства на оздоровление. Если же военнослужащий ВСУ берет отпуск частями, то деньги выплачиваются во время второй части ежегодного отпуска.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Когда военные получают средства на оздоровление
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ежегодную выплату на оздоровление.
Эта денежная помощь выплачивается тогда, когда военный выбывает в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Отпуска из двух частей — что с денежной помощью
В некоторых случаях военные берут отпуск не полностью, а отдельно, двумя частями.
В такой ситуации средства на оздоровление выплачиваются военнослужащему тогда, когда он выбывает во вторую часть ежегодного оплачиваемого отпуска.
Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер выплат для военнослужащих.
Далее, мы сообщали, кто может получить подъемную помощь для ВСУ.
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