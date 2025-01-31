Деньги на оздоровление военных — когда они выплачиваются

Военнослужащий в отпуске. Фото: "Вечірній Київ"

Украинские военные, выбывая в ежегодный отпуск, получают средства на оздоровление. Если же военнослужащий ВСУ берет отпуск частями, то деньги выплачиваются во время второй части ежегодного отпуска.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Когда военные получают средства на оздоровление

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ежегодную выплату на оздоровление.

Эта денежная помощь выплачивается тогда, когда военный выбывает в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Отпуска из двух частей — что с денежной помощью

В некоторых случаях военные берут отпуск не полностью, а отдельно, двумя частями.

В такой ситуации средства на оздоровление выплачиваются военнослужащему тогда, когда он выбывает во вторую часть ежегодного оплачиваемого отпуска.

Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер выплат для военнослужащих.

Далее, мы сообщали, кто может получить подъемную помощь для ВСУ.