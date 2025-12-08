Відео
Головна Економіка Нові розміри стипендій в Україні — як зміняться суми у 2026

Нові розміри стипендій в Україні — як зміняться суми у 2026

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:48
Стипендії в Україні — на скільки підвищать виплати у 2026 році
Студенти на лекції. Фото: УНІАН

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж цьогоріч. Уже з 1 вересня 2026 року студенти університетів і коледжів отримуватимуть удвічі більші стипендії.

Про те, на скільки підвищать стипендії для студентів коледжів та університетів у 2026 році, повідомили в Міністерстві фінансів України.

Читайте також:

На скільки підвищать стипендії в університетах

Фінансовий план на наступний рік підготувало Міністерство фінансів, а Верховна Рада затвердила його 3 грудня 2025 року. Збільшені розміри почнуть діяти після старту нового навчального року. Для студентів університетів передбачені такі суми стипендій:

  1. Галузева: зросте з 2 550 до 5 100 грн.
  2. Президентська: зросте з 10 000 до 20 000 грн.
  3. Мінімальна академічна: зросте з 2 000 до 4 000 грн.
  4. Підвищена галузева: збільшиться з 3 710 до 7 420 грн.
  5. Стипендія Верховної Ради: підвищиться з 4 400 до 8 800 грн.
  6. Урядова стипендія Кабміну: збільшиться з 4 000 до 8 000 грн.
  7. Підвищена академічна за високі результати: становитиме 5 820 грн замість нинішніх 2 910 грн.

Розмір стипендій в коледжах з вересня 2026 року

Стипендії для студентів коледжів також підвищать вдвічі. Нові суми будуть такими:

  1. Галузева: з 1 930 до 3 860 грн.
  2. Президентська: з 7 600 до 15 200 грн.
  3. Підвищена галузева: з 2 809 до 5 618 грн.
  4. Підвищена академічна: з 2 197 до 4 394 грн.
  5. Мінімальна академічна: з 1 510 до 3 020 грн.
  6. Стипендія Верховної Ради: з 3 320 до 6 640 грн.

В Міністерстві фінансів наголошують, що підвищення стипендій — це ще один крок держави для підтримки молоді, розвитку освіти та інвестицій у людський потенціал України.

Раніше ми писали, що з 2026 року в Польщі планують запровадити нову стипендію для студентів. Її розмір складатиме близько 1 000 злотих.

Також ми розповідали, що в Україні ухвалили нову постанову, яка дає змогу військовим курсантам, слухачам та ад’юнктам отримувати спеціальні академічні стипендії. Вони присвячені пам’яті героїв, які віддали життя за свободу та цілісність нашої країни.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
