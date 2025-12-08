Стипендії в Україні — на скільки підвищать виплати у 2026 році

Студенти на лекції. Фото: УНІАН

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж цьогоріч. Уже з 1 вересня 2026 року студенти університетів і коледжів отримуватимуть удвічі більші стипендії.

Про те, на скільки підвищать стипендії для студентів коледжів та університетів у 2026 році, повідомили в Міністерстві фінансів України.

На скільки підвищать стипендії в університетах

Фінансовий план на наступний рік підготувало Міністерство фінансів, а Верховна Рада затвердила його 3 грудня 2025 року. Збільшені розміри почнуть діяти після старту нового навчального року. Для студентів університетів передбачені такі суми стипендій:

Галузева: зросте з 2 550 до 5 100 грн. Президентська: зросте з 10 000 до 20 000 грн. Мінімальна академічна: зросте з 2 000 до 4 000 грн. Підвищена галузева: збільшиться з 3 710 до 7 420 грн. Стипендія Верховної Ради: підвищиться з 4 400 до 8 800 грн. Урядова стипендія Кабміну: збільшиться з 4 000 до 8 000 грн. Підвищена академічна за високі результати: становитиме 5 820 грн замість нинішніх 2 910 грн.

Розмір стипендій в коледжах з вересня 2026 року

Стипендії для студентів коледжів також підвищать вдвічі. Нові суми будуть такими:

Галузева: з 1 930 до 3 860 грн. Президентська: з 7 600 до 15 200 грн. Підвищена галузева: з 2 809 до 5 618 грн. Підвищена академічна: з 2 197 до 4 394 грн. Мінімальна академічна: з 1 510 до 3 020 грн. Стипендія Верховної Ради: з 3 320 до 6 640 грн.

В Міністерстві фінансів наголошують, що підвищення стипендій — це ще один крок держави для підтримки молоді, розвитку освіти та інвестицій у людський потенціал України.

Раніше ми писали, що з 2026 року в Польщі планують запровадити нову стипендію для студентів. Її розмір складатиме близько 1 000 злотих.

