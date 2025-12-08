Підтримка жінок 60+ у грудні — які пільги можуть оформити українки

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

Підтримка людей похилого віку — це один із ключових напрямів соціальної політики України. Проте багато пенсіонерок не знають про свої права та можливі пільги.

Про те, яку підтримку від держави можуть отримати українки 60+ у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які пільги можуть отримати українки 60+ у грудні 2025 року

Для жінок віком від 60 років, які мають пенсійне посвідчення, держава гарантує низку пільг. У грудні 2025 року українки можуть отримати таку допомогу:

Безплатний проїзд

Згідно з постановою Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", жінки, яким виповнилося 60 років, мають право на безплатно проїзд у громадському транспорті. Пільга також поширюється на приміські автобуси та електрички. Однак варто враховувати, що вона не діє в метро та таксі.

50% знижка на автострахування

Жінки, які є власницями автомобілів із двигуном об'ємом до 2500 куб. см, або електрокарів із потужністю електродвигуна до 100 кВт, можуть отримати знижку 50% на автострахування.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонерки можуть бути повністю звільнені від сплати земельного податку, якщо володіють земельною ділянкою певного розміру. Пільга діє, якщо площа не перевищує:

0,01 га — для гаража;

0,12 га — для садівництва;

0,10 га — для дачної ділянки;

0,15 га — у селищах міського типу;

0,25 га — для житлового будинку в селі;

0,10 га — для будівництва в межах міста;

2 га — для особистого сільського господарства.

Ця пільга дає змогу значно зменшити витрати на утримання власної землі, особливо для тих, хто проживає в приватному секторі.

Безплатна правова допомога

Пенсіонерки також мають право на безплатні юридичні послуги або значну знижку на них. Це стосується:

консультації юриста;

підготовку заяв, скарг та інших документів;

допомогу в розв'язанні правових питань та спорів.

Чи можуть пенсіонерки оформити пільги на комунальні послуги

В Пенсійному фонді України розповіли, що жінки, які працювали у сільських районах у сферах освіти, медицини чи культури, мають право на повну компенсацію вартості комунальних послуг. Це означає, що держава покриває всі витрати на оплату світла, газу, води, твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Для пенсіонерок, які працювали в інших галузях або проживають у містах, доступна субсидія. Вона надається у тому випадку, коли витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж. Оформити субсидію можна через Пенсійний фонд України або на порталі "Дія".

Раніше ми писали, що деякі українці можуть вибирати, яку пенсію отримувати — за віком або через інвалідність. Але отримати обидві виплати одночасно не вийде, тому важливо ретельно проаналізувати, що вигідніше.

Також ми розповідали, що з 2026 року пенсію можна буде отримувати в тому ж віці, але вимоги до страхового стажу збільшуватимуться. Щороку до нього додаватиметься по одному року, тому вийти на пенсію ставатиме дедалі складніше.