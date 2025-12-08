Поддержка женщин 60+ в декабре — какие льготы могут оформить украинки

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

Поддержка пожилых людей — это одно из ключевых направлений социальной политики Украины. Однако многие пенсионерки не знают о своих правах и возможных льготах.

О том, какую поддержку от государства могут получить украинки 60+ в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы могут получить украинки 60+ в декабре 2025 года

Для женщин в возрасте от 60 лет, которые имеют пенсионное удостоверение, государство гарантирует ряд льгот. В декабре 2025 года украинки могут получить такую помощь:

Бесплатный проезд

Согласно постановлению Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", женщины, которым исполнилось 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота также распространяется на пригородные автобусы и электрички. Однако стоит учитывать, что она не действует в метро и такси.

50% скидка на автострахование

Женщины, которые являются владельцами автомобилей с двигателем объемом до 2500 куб. см, или электрокаров с мощностью электродвигателя до 100 кВт, могут получить скидку 50% на автострахование.

Освобождение от земельного налога

Пенсионерки могут быть полностью освобождены от уплаты земельного налога, если владеют земельным участком определенного размера. Льгота действует, если площадь не превышает:

0,01 га — для гаража;

0,12 га — для садоводства;

0,10 га — для дачного участка;

0,15 га — в поселках городского типа;

0,25 га — для жилого дома в селе;

0,10 га — для строительства в черте города;

2 га — для личного сельского хозяйства.

Эта льгота позволяет значительно уменьшить расходы на содержание собственной земли, особенно для тех, кто проживает в частном секторе.

Бесплатная правовая помощь

Пенсионерки также имеют право на бесплатные юридические услуги или значительную скидку на них. Это касается:

консультации юриста;

подготовку заявлений, жалоб и других документов;

помощь в решении правовых вопросов и споров.

Могут ли пенсионерки оформить льготы на коммунальные услуги

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что женщины, которые работали в сельских районах в сферах образования, медицины или культуры, имеют право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг. Это означает, что государство покрывает все расходы на оплату света, газа, воды, твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Для пенсионерок, которые работали в других отраслях или проживают в городах, доступна субсидия. Она предоставляется в том случае, когда расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж. Оформить субсидию можно через Пенсионный фонд Украины или на портале "Дія".

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут выбирать, какую пенсию получать — по возрасту или по инвалидности. Но получить обе выплаты одновременно не получится, поэтому важно тщательно проанализировать, что выгоднее.

Также мы рассказывали, что с 2026 года пенсию можно будет получать в том же возрасте, но требования к страховому стажу будут увеличиваться. Каждый год к нему будет добавляться по одному году, поэтому выйти на пенсию будет становиться все сложнее.