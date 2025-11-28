Відео
Головна Економіка Отримувачам субсидій слід поквапитись — що зміниться 1 грудня

Отримувачам субсидій слід поквапитись — що зміниться 1 грудня

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 07:25
Субсидії на зиму — як зміняться умови для українців з 1 грудня
Жінка заповнює заяву на субсидію. Фото: УНІАН

Субсидія — це фінансова допомога для громадян, які не можуть самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги. Такий механізм підтримки діє вже багато років і залишається важливим інструментом соцзахисту для малозабезпечених родин.

Про те, як зміняться умови для отримувачів субсидій з 1 грудня, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Як призначаються субсидії на опалювальний сезон у 2025 році 

З 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України автоматично провів перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Попри це є громадяни, яким потрібно подати нову заяву, і зробити це бажано до 1 грудня.

Для більшості сімей перерахунок відбувся автоматично, у тому числі й для тих, у кого влітку субсидія становила 0 гривень. Втім, є й ті, кому потрібно звернутись по допомогу особисто:

  • тим, хто оформлює субсидію вперше;
  • тим, у кого змінився склад сім’ї або перелік споживаних комунальних послуг;
  • тим, кому відмовили влітку через борги, але заборгованість уже погашена, укладено договір реструктуризації або триває судове оскарження.

Для призначення субсидії на сезон 2025–2026 років беруть доходи за I та II квартали 2025 року. Пенсійні виплати враховуються за сумою, нарахованою у серпні 2025-го.

Що зміниться для отримувачів субсидій з 1 грудня

Опалювальний сезон триває з 16 жовтня до 15 квітня, тож саме на цей період визначають розмір виплат.

Якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального сезону. Якщо звернутися пізніше — допомогу нарахують із місяця подання заяви. Тобто гроші за жовтень та листопад отримати вже не вдасться.

Раніше ми писали, що в Україні діють соціальні норми житла, за якими визначають обсяг пільг на оплату комунальних послуг. У 2025 році допомогу розраховують лише на нормативну площу.

Також ми розповідали, що нещодавно оновили порядок призначення та виплати субсидій, Пенсійний фонд тепер ретельніше контролює інформацію про доходи, витрати й майновий стан заявників.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
