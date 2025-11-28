Субсидии на зиму — как изменятся условия для украинцев с 1 декабря

Женщина заполняет заявление на субсидию. Фото: УНИАН

Субсидия — это финансовая помощь для граждан, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Такой механизм поддержки действует уже много лет и остается важным инструментом соцзащиты для малообеспеченных семей.

О том, как изменятся условия для получателей субсидий с 1 декабря, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

С 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины автоматически провел перерасчет жилищных субсидий на новый отопительный сезон. Несмотря на это есть граждане, которым нужно подать новое заявление, и сделать это желательно до 1 декабря.

Для большинства семей перерасчет состоялся автоматически, в том числе и для тех, у кого летом субсидия составляла 0 гривен. Впрочем, есть и те, кому нужно обратиться за помощью лично:

тем, кто оформляет субсидию впервые;

тем, у кого изменился состав семьи или перечень потребляемых коммунальных услуг;

тем, кому отказали летом из-за долгов, но задолженность уже погашена, заключен договор реструктуризации или продолжается судебное обжалование.

Для назначения субсидии на сезон 2025-2026 годов берут доходы за I и II кварталы 2025 года. Пенсионные выплаты учитываются по сумме, начисленной в августе 2025-го.

Что изменится для получателей субсидий с 1 декабря

Отопительный сезон длится с 16 октября по 15 апреля, поэтому именно на этот период определяют размер выплат.

Если документы подать с 1 октября по 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного сезона. Если обратиться позже — помощь начислят с месяца подачи заявления. То есть деньги за октябрь и ноябрь получить уже не удастся.

Ранее мы писали, что в Украине действуют социальные нормы жилья, по которым определяют объем льгот на оплату коммунальных услуг. В 2025 году помощь рассчитывают только на нормативную площадь.

Также мы рассказывали, что недавно обновили порядок назначения и выплаты субсидий, Пенсионный фонд теперь тщательнее контролирует информацию о доходах, расходах и имущественном состоянии заявителей.