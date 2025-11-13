Субсидии на отопительный сезон — что проверяет ПФУ и кому могут отказать в выплатах

500 грн на коммунальной платежке. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменили правила начисления и выплаты субсидий на оплату коммунальных услуг. Отныне Пенсионный фонд еще внимательнее проверяет данные о доходах, расходах и имуществе граждан, которые обращаются за помощью.

О том, как ПФУ проверяет получателей субсидий в 2025 году и по каким причинам людям чаще всего отказывают в выплатах, рассказали на сайте "На Пенсии".

Главная причина отказа в субсидии — несоответствие доходов

С 17 сентября вступило в силу правительственное Постановление №1157, которое уточнило условия назначения субсидий и порядок их выплаты.

Пенсионный фонд имеет доступ к большинству государственных баз данных, поэтому может проверить информацию о ваших банковских счетах, имуществе, депозитах и других доходах. Есть три основные причины, по которым можно потерять право на субсидию:

Ошибки в декларации: неправильно указан состав семьи или количество зарегистрированных лиц — автоматический отказ. Регистрация как ФЛП: если вы пенсионер, но формально зарегистрированы как предприниматель, даже без деятельности, ваш доход будет считаться не ниже минимальной зарплаты — 8 000 грн. В таком случае помощь не назначат. Денежные переводы из-за границы: средства, поступающие от родственников, могут считаться доходом. Чтобы избежать отказа, нужно выяснить у ПФУ, можно ли классифицировать эти переводы как благотворительную помощь.

Из-за каких доходов и имущества могут отказать в субсидии

Пенсионный фонд оценивает, действительно ли семья нуждается в поддержке. Если кто-то из членов семьи в течение года потратил более 100 тысяч гривен (ранее — 50 тысяч), помощь не назначат. Исключение делается только для расходов на лечение, обучение или оплату коммунальных услуг, если есть подтверждающие документы.

Также отказ можно получить, если в собственности есть еще одно жилье. Исключения возможны, если эта недвижимость расположена на временно оккупированной территории или находится в общей собственности, где ваша доля минимальна. Кроме того, если на банковских счетах кого-то из членов домохозяйства есть более 100 тысяч гривен, субсидию тоже не предоставят.

Если в семье есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более транспортных средства, это станет основанием для отказа. Не учитываются только мопеды и прицепы.

Из-за каких долгов люди не могут получить субсидию

Еще одна причина потерять помощь — долги за коммунальные услуги. Если счета не оплачиваются более трех месяцев, а задолженность превышает 680 гривен, выплаты прекратят. Однако ситуацию можно исправить: достаточно заключить договор реструктуризации долга с поставщиком услуг.

Правила для получателей субсидий на твердое топливо

Если вы уже получили денежную помощь на топливо от международных организаций (например, 19 400 грн от ООН или другого донора), государственная субсидия на твердое топливо вам больше не предоставляется.

В то же время это не влияет на компенсацию за электроэнергию, газ или воду — эти виды помощи остаются доступными.

Пенсионный фонд автоматически получает данные обо всех ваших доходах и социальных выплатах. Поэтому скрыть информацию невозможно. Если есть сомнения — обратитесь в отделение ПФУ, чтобы уточнить, имеете ли право на субсидию.

Ранее мы писали, что в Украине более 1,5 миллиона граждан пользуются помощью на оплату коммунальных услуг, что позволяет частично или полностью покрывать расходы на жилье и коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что в Украине с октября стартовало назначение жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Пенсионный фонд автоматически продлил выплаты для предыдущих получателей и тех, у кого летом действовала "нулевая" субсидия.