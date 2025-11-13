Субсидії на опалювальний сезон — що перевіряє ПФУ та кому можуть відмовити у виплатах

500 грн на комунальній платіжці. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінили правила нарахування та виплати субсидій на оплату комунальних послуг. Відтепер Пенсійний фонд ще уважніше перевіряє дані про доходи, витрати та майно громадян, які звертаються по допомогу.

Про те, як ПФУ перевіряє отримувачів субсидій у 2025 році та через які причини людям найчастіше відмовляють у виплатах, розповіли на сайті "На Пенсії".

Реклама

Читайте також:

Головна причина відмови у субсидії — невідповідність доходів

З 17 вересня набрала чинності урядова Постанова №1157, яка уточнила умови призначення субсидій і порядок їх виплати.

Пенсійний фонд має доступ до більшості державних баз даних, тому може перевірити інформацію про ваші банківські рахунки, майно, депозити та інші доходи. Є три основні причини, через які можна втратити право на субсидію:

Помилки в декларації: неправильно вказаний склад сім’ї чи кількість зареєстрованих осіб — автоматична відмова. Реєстрація як ФОП: якщо ви пенсіонер, але формально зареєстровані як підприємець, навіть без діяльності, ваш дохід рахуватиметься не нижчим за мінімальну зарплату — 8 000 грн. У такому разі допомогу не призначать. Грошові перекази з-за кордону: кошти, що надходять від родичів, можуть вважатися доходом. Щоб уникнути відмови, потрібно з’ясувати у ПФУ, чи можна класифікувати ці перекази як благодійну допомогу.

Через які статки та майно можуть відмовити в субсидії

Пенсійний фонд оцінює, чи дійсно родина потребує підтримки. Якщо хтось із членів сім’ї протягом року витратив понад 100 тисяч гривень (раніше — 50 тисяч), допомогу не призначать. Виняток робиться лише для витрат на лікування, навчання або оплату комунальних послуг, якщо є підтвердні документи.

Також відмову можна отримати, якщо у власності є ще одне житло. Винятки можливі, якщо ця нерухомість розташована на тимчасово окупованій території або перебуває у спільній власності, де ваша частка мінімальна. Окрім того, якщо на банківських рахунках когось із членів домогосподарства є більше ніж 100 тисяч гривень, субсидію теж не нададуть.

Якщо у родині є автомобіль, випущений менше ніж п’ять років тому, або два й більше транспортних засоби, це стане підставою для відмови. Не враховуються лише мопеди та причепи.

Через які борги люди не можуть отримати субсидію

Ще одна причина втратити допомогу — борги за комунальні послуги. Якщо рахунки не сплачуються понад три місяці, а заборгованість перевищує 680 гривень, виплати припинять. Однак ситуацію можна виправити: достатньо укласти договір реструктуризації боргу з постачальником послуг.

Правила для отримувачів субсидій на тверде паливо

Якщо ви вже отримали грошову допомогу на паливо від міжнародних організацій (наприклад, 19 400 грн від ООН чи іншого донора), державна субсидія на тверде паливо вам більше не надається.

Водночас це не впливає на компенсацію за електроенергію, газ чи воду — ці види допомоги залишаються доступними.

Пенсійний фонд автоматично отримує дані про всі ваші доходи та соціальні виплати. Тому приховати інформацію неможливо. Якщо маєте сумніви — зверніться до відділення ПФУ, щоб уточнити, чи маєте право на субсидію.

Раніше ми писали, що в Україні понад 1,5 мільйона громадян користуються допомогою на оплату комунальних послуг, що дозволяє частково або повністю покривати витрати на житло та комунальні послуги.

Також ми розповідали, що в Україні з жовтня стартувало призначення житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Пенсійний фонд автоматично продовжив виплати для попередніх отримувачів та тих, у кого влітку діяла "нульова" субсидія.