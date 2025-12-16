Субсидии в 2026 году — кто может потерять выплаты после проверки ПФУ

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Граждане, которые получают субсидии или льготы, могут попасть под проверку жилищно-бытовых условий. Ее цель — убедиться, что семья действительно соответствует условиям для получения финансовой помощи.

О том, кто может остаться без субсидии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В каких случаях могут проверить получателей субсидии

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что проверить получателей субсидий могут в таких случаях:

Чтобы подтвердить, что жилье не сдается в аренду. Если в жилье открыто несколько отдельных лицевых счетов. Если фактическое количество жителей в квартире или доме не совпадает с данными в регистрации или декларации. Если для отопления используются электроприборы или другие альтернативные источники энергии, которые требуют дополнительного подтверждения.

Во время проверки составляется Акт проверки материально-бытовых условий. Это официальный документ, который фиксирует результаты обследования.

Кто может потерять государственную поддержку в 2026 году

Проверки помогают государству убедиться, что социальные выплаты получают только те, кто действительно имеет на это право. Акты проверки применяются не только для жилищных субсидий или льгот на оплату коммунальных услуг, но и для других видов социальной помощи:

ежемесячные выплаты гражданам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы из-за психических заболеваний;

государственная помощь одиноким матерям и малообеспеченным семьям, чтобы подтвердить, что жилье не передается в аренду.

Если во время проверки выявляют нарушения или неправильную информацию, выплату субсидии могут временно приостановить или полностью отменить. Это делается для справедливого распределения бюджетных средств и чтобы предотвратить возможные злоупотребления.

