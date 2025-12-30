Без “зайвих” нарахувань — в Україні хочуть змінити правила оплати комуналки

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують змінити підхід до оплати житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках. Це може суттєво зменшити витрати деяких споживачів.

Про те, як хочуть змінити підхід до оплати деяких комунальних послуг та як це вплине на споживачів, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №14329.

Що хочуть змінити для українців

Документ пропонує скасувати норму, через яку мешканці змушені платити за тепло, навіть якщо фактично його не використовували. Йдеться про зміни до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Автори документа заявляють, що люди повинні оплачувати лише ті послуги, які реально отримали.

Законопроєкт пропонує скасувати норму про обов’язкову мінімальну частку споживання тепла. Зараз власники квартир з індивідуальними лічильниками мають платити не менше 50% середнього споживання тепла по всьому будинку. Навіть якщо лічильник показує менше, у платіжці з’являються додаткові нарахування.

Чому такий підхід несправедливий

За словами авторів законопроєкту, така система карає людей за економію. Якщо одні мешканці споживають більше тепла, мінімальні нарахування автоматично зростають і для тих, хто намагається заощаджувати.

Формула розрахунку середнього споживання теплоенергії у будинку. Фото: Скриншот

При цьому під час розрахунків не враховується реальна температура в конкретній квартирі. У результаті люди платять не лише за фактичне тепло, а й за умовні обсяги, яких вони не отримували.

У разі ухвалення законопроєкту мінімальні донарахування скасують. Це має повернути принцип "платиш тільки за те, що спожив", прибрати приховані суми в рахунках і заохотити мешканців до енергоощадності.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді парламенту. Чи підтримають його депутати — стане відомо пізніше.

