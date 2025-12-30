Відео
Нові правила оплати комуналки — які зміни готують українцям

Нові правила оплати комуналки — які зміни готують українцям

Дата публікації: 30 грудня 2025 07:21
Без “зайвих” нарахувань — в Україні хочуть змінити правила оплати комуналки
Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують змінити підхід до оплати житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках. Це може суттєво зменшити витрати деяких споживачів.

Про те, як хочуть змінити підхід до оплати деяких комунальних послуг та як це вплине на споживачів, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №14329.

Читайте також:

Що хочуть змінити для українців

Документ пропонує скасувати норму, через яку мешканці змушені платити за тепло, навіть якщо фактично його не використовували. Йдеться про зміни до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Автори документа заявляють, що люди повинні оплачувати лише ті послуги, які реально отримали.

Законопроєкт пропонує скасувати норму про обов’язкову мінімальну частку споживання тепла. Зараз власники квартир з індивідуальними лічильниками мають платити не менше 50% середнього споживання тепла по всьому будинку. Навіть якщо лічильник показує менше, у платіжці з’являються додаткові нарахування.

Чому такий підхід несправедливий

За словами авторів законопроєкту, така система карає людей за економію. Якщо одні мешканці споживають більше тепла, мінімальні нарахування автоматично зростають і для тих, хто намагається заощаджувати. 

Нові правила оплати комуналки — які зміни готують українцям - фото 1
Формула розрахунку середнього споживання теплоенергії у будинку. Фото: Скриншот

При цьому під час розрахунків не враховується реальна температура в конкретній квартирі. У результаті люди платять не лише за фактичне тепло, а й за умовні обсяги, яких вони не отримували.

У разі ухвалення законопроєкту мінімальні донарахування скасують. Це має повернути принцип "платиш тільки за те, що спожив", прибрати приховані суми в рахунках і заохотити мешканців до енергоощадності.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді парламенту. Чи підтримають його депутати — стане відомо пізніше.

Раніше ми писали, що субсидія — це допомога від держави для людей із невеликими доходами, щоб їм було легше платити за комунальні послуги.Щоб її отримувати потрібно відповідати певним умовам, інакше виплати можуть припинити.

Також ми розповідали, що у 2026 році в Україні й надалі діятиме заборона на підвищення окремих комунальних тарифів. Але ця заборона стосується не всіх послуг, тому частина тарифів може змінюватися.

комунальні послуги опалення законопроєкт оплата платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
