Постачальники газу визначились з тарифами на січень 2026 року — ціна за куб

Газ є важливим ресурсом у зимовий період, тому багато українців хвилюються через можливе підвищення тарифів на блакитне паливо. Наразі на ринку України працюють 8 газопостачальних компаній і вони вже визначились з цінами на січень 2026 року.

Про те, які ціни за куб газу пропонують газопостачальні компанії у січні 2026 року, розповіли в консультаційному центрі для населення "ГазПравда".

Які тарифи на газ у січні 2026 року

Чотири компанії пропонують лише річну тарифну ставку, а ще чотири — і річну, і місячну, яка може змінюватися. Річні тарифи залишилися на тому ж рівні, а ось місячні ставки знизилися. У січні 2026 року ціна за куб газу для українців буде такою:

Нафтогаз України: річна ціна — 7,96 грн за куб. м. Тернопільоблгаз Збут: річна ціна — 7,96 грн за куб. м. Прикарпат Енерго Трейд: річна ціна — 7,98 грн за куб. м. Галнафтогаз (Окко Контракт): річна ціна — 7,99 грн за куб. м. Львівенергозбут: річна ціна — 8,20 грн за куб. м, місячна — 25,80 грн. Київські енергетичні послуги (Yasno): річна ціна — 8,46 грн за куб. м, місячна — 8,46 грн. Дніпровські енергетичні послуги (Yasno): річна ціна — 8,46 грн за куб. м, місячна — 8,46 грн. Рітейл Сервіс (СвітлоГаз): річна ціна — 9,99 грн за куб. м, місячна — 24,99 грн.

Більшість українців отримують газ за річною ставкою. Понад 12 мільйонів домогосподарств обслуговуються у компанії "Нафтогаз України", де ціна становить 7,96 грн за куб. м.

Чи змінились тарифи на доставку газу у 2026 році

Вартість газу у 2026 році буде залежати не лише від тарифу, а й від обсягів споживання за попередній "газовий рік". В НКРЕКП зазначають, що навіть якщо газ не використовувався, споживачам все одно доведеться сплатити мінімальну суму за підключення до газової мережі.

Тариф на розподіл газу є фіксованим, але переглядається щорічно. Для 2025 року обчислення тарифу базувалося на споживанні газу з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року. У 2026 році обсяги споживання будуть визначатися на основі даних з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року.

Зараз не планується підвищення тарифів, оскільки діє мораторій на зміну цін на газ і транспортування під час воєнного стану. Однак саме обсяги споживання газу будуть визначати, яку суму за розподіл доведеться сплачувати у 2026 році.

