Постачальники газу визначились з тарифами на січень 2026 року — ціна за куб

Ціна за куб газу у січні — які тарифи встановили постачальники
Газ є важливим ресурсом у зимовий період, тому багато українців хвилюються через можливе підвищення тарифів на блакитне паливо. Наразі на ринку України працюють 8 газопостачальних компаній і вони вже визначились з цінами на січень 2026 року.
Про те, які ціни за куб газу пропонують газопостачальні компанії у січні 2026 року, розповіли в консультаційному центрі для населення "ГазПравда".
Які тарифи на газ у січні 2026 року
Чотири компанії пропонують лише річну тарифну ставку, а ще чотири — і річну, і місячну, яка може змінюватися. Річні тарифи залишилися на тому ж рівні, а ось місячні ставки знизилися. У січні 2026 року ціна за куб газу для українців буде такою:
- Нафтогаз України: річна ціна — 7,96 грн за куб. м.
- Тернопільоблгаз Збут: річна ціна — 7,96 грн за куб. м.
- Прикарпат Енерго Трейд: річна ціна — 7,98 грн за куб. м.
- Галнафтогаз (Окко Контракт): річна ціна — 7,99 грн за куб. м.
- Львівенергозбут: річна ціна — 8,20 грн за куб. м, місячна — 25,80 грн.
- Київські енергетичні послуги (Yasno): річна ціна — 8,46 грн за куб. м, місячна — 8,46 грн.
- Дніпровські енергетичні послуги (Yasno): річна ціна — 8,46 грн за куб. м, місячна — 8,46 грн.
- Рітейл Сервіс (СвітлоГаз): річна ціна — 9,99 грн за куб. м, місячна — 24,99 грн.
Більшість українців отримують газ за річною ставкою. Понад 12 мільйонів домогосподарств обслуговуються у компанії "Нафтогаз України", де ціна становить 7,96 грн за куб. м.
Чи змінились тарифи на доставку газу у 2026 році
Вартість газу у 2026 році буде залежати не лише від тарифу, а й від обсягів споживання за попередній "газовий рік". В НКРЕКП зазначають, що навіть якщо газ не використовувався, споживачам все одно доведеться сплатити мінімальну суму за підключення до газової мережі.
Тариф на розподіл газу є фіксованим, але переглядається щорічно. Для 2025 року обчислення тарифу базувалося на споживанні газу з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року. У 2026 році обсяги споживання будуть визначатися на основі даних з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року.
Зараз не планується підвищення тарифів, оскільки діє мораторій на зміну цін на газ і транспортування під час воєнного стану. Однак саме обсяги споживання газу будуть визначати, яку суму за розподіл доведеться сплачувати у 2026 році.
Раніше ми писали, що деяким українцям потрібно було терміново змінити постачальника газу, оскільки з грудня одна з компаній припинила обслуговування населення.
Також ми розповідали, що питання комунальних тарифів є актуальним для багатьох українців. З наближенням нового року все більше людей цікавляться, скільки доведеться платити за електрику з 1 січня.
Читайте Новини.LIVE!