Цена за куб газа в январе — какие тарифы установили поставщики

Цена за куб газа в январе — какие тарифы установили поставщики

Дата публикации 1 января 2026 13:33
Поставщики газа определились с тарифами на январь 2026 года — цена за куб
Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Газ является важным ресурсом в зимний период, поэтому многие украинцы волнуются из-за возможного повышения тарифов на голубое топливо. Сейчас на рынке Украины работают 8 газоснабжающих компаний и они уже определились с ценами на январь 2026 года.

О том, какие цены за куб газа предлагают газоснабжающие компании в январе 2026 года, рассказали в консультационном центре для населения "ГазПравда".

Какие тарифы на газ в январе 2026 года

Четыре компании предлагают только годовую тарифную ставку, а еще четыре — и годовую, и месячную, которая может меняться. Годовые тарифы остались на том же уровне, а вот месячные ставки снизились. В январе 2026 года цена за куб газа для украинцев будет такой:

  1. Нафтогаз Украины: годовая цена — 7,96 грн за куб. м.
  2. Тернопольоблгаз Сбыт: годовая цена — 7,96 грн за куб. м.
  3. Прикарпат Энерго Трейд: годовая цена — 7,98 грн за куб. м.
  4. Галнафтогаз (Окко Контракт): годовая цена — 7,99 грн за куб. м.
  5. Львовэнергосбыт: годовая цена — 8,20 грн за куб. м, месячная — 25,80 грн.
  6. Киевские энергетические услуги (Yasno): годовая цена — 8,46 грн за куб. м, месячная — 8,46 грн.
  7. Днепровские энергетические услуги (Yasno): годовая цена — 8,46 грн за куб. м, месячная — 8,46 грн.
  8. Ритейл Сервис (СветлоГаз): годовая цена — 9,99 грн за куб. м, месячная — 24,99 грн.
Цена за куб газа в январе — какие тарифы установили поставщики - фото 1
Тарифы поставщиков газа в январе 2026 года. Фото: Скриншот/ГазПравда

Большинство украинцев получают газ по годовой ставке. Более 12 миллионов домохозяйств обслуживаются в компании "Нафтогаз Украины", где цена составляет 7,96 грн за куб. м.

Изменились ли тарифы на доставку газа в 2026 году

Стоимость газа в 2026 году будет зависеть не только от тарифа, но и от объемов потребления за предыдущий "газовый год". В НКРЭКУ отмечают, что даже если газ не использовался, потребителям все равно придется заплатить минимальную сумму за подключение к газовой сети.

Тариф на распределение газа является фиксированным, но пересматривается ежегодно. Для 2025 года вычисление тарифа базировалось на потреблении газа с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. В 2026 году объемы потребления будут определяться на основе данных с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года.

Сейчас не планируется повышение тарифов, поскольку действует мораторий на изменение цен на газ и транспортировку во время военного положения. Однако именно объемы потребления газа будут определять, какую сумму за распределение придется платить в 2026 году.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам нужно было срочно сменить поставщика газа, поскольку с декабря одна из компаний прекратила обслуживание населения.

Также мы рассказывали, что вопрос коммунальных тарифов является актуальным для многих украинцев. С приближением нового года все больше людей интересуются, сколько придется платить за электричество с 1 января.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газоснабжение газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
