Тарифы на электричество с 1 января 2026 года — цена за киловатт и кто будет иметь скидки

Человек снимает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Коммунальные тарифы — это вопрос, который беспокоит многих украинцев. С приближением нового года все больше потребителей задумываются, сколько они будут платить за свет с 1 января.

О том, сколько будет стоить киловатт электричества для украинцев с 1 января 2026 года и кому государство будет предоставлять льготы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Цена за киловатт электричества с 1 января 2026 года

В Украине для бытовых потребителей и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч. Такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года. После этой даты правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его действие без изменений.

Стоимость электричества в 2026 году. Фото: Скриншот/Кабмин

Соответствующее решение принял Кабинет Министров, продлив механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии.

Льготный тариф для людей с электроотоплением

На сайте компании Yasno отмечается, что домохозяйства, которые имеют официально оформленное электрическое отопление, могут платить меньше. Для них первые 2000 кВт-ч в месяц стоят 2,64 грн за кВт-ч. Льгота действует только в отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Стоимость электричества для потребителей с электроотоплением. Фото: Скриншот/Yasno

Сколько будут платить владельцы зонных счетчиков в 2026 году

По информации Министерства энергетики Украины, при наличии двухзонного счетчика стоимость электроэнергии зависит от времени потребления:

с 7:00 до 23:00 — стандартный тариф 4,32 грн за кВт-час;

с 23:00 до 7:00 — ночной тариф 2,16 грн за кВт-ч (вдвое дешевле).

Для трехзонного учета цена разная в зависимости от нагрузки на сеть:

ночное время (23:00-07:00) — 1,73 грн за кВт-ч;

полупиковые часы (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,34 грн за кВт-ч;

пиковые часы (8:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн за кВт-ч.

Цены на электричество для владельцев зонных счетчиков. Фото: Скриншот/Министерство энергетики

Кому будут выплачивать компенсацию на оплату электроэнергии в 2026 году

По информации Министерства социальной политики, финансовую помощь получают граждане, проживающие в зонах повышенной опасности и уже пользующиеся субсидиями или имеющие льготы. Компенсации рассчитывают по тарифу 4,32 грн за кВт-ч:

для одного человека — 100 кВт-ч (432 грн);

для домохозяйства — до 300 кВт-ч (максимум 1 296 грн в месяц).

Компенсация начисляется автоматически вместе с субсидией или льготами. Дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.

Ранее мы писали, что во время отключений люди обычно не экономят свет, а просто пользуются им позже. Поэтому за месяц объемы потребления электричества почти не уменьшаются.

Также мы рассказывали, что украинцам стоит готовиться к росту цен на электроэнергию. Тарифы будут повышать и для населения, и для бизнеса, ведь энергосистема сильно повреждена и требует дорогостоящего ремонта.