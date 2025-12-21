Тарифы на электричество с 1 января 2026 года — цена за киловатт и кто будет иметь скидки

Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января
Коммунальные тарифы — это вопрос, который беспокоит многих украинцев. С приближением нового года все больше потребителей задумываются, сколько они будут платить за свет с 1 января.
О том, сколько будет стоить киловатт электричества для украинцев с 1 января 2026 года и кому государство будет предоставлять льготы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Цена за киловатт электричества с 1 января 2026 года
В Украине для бытовых потребителей и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч. Такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года. После этой даты правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его действие без изменений.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров, продлив механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии.
Льготный тариф для людей с электроотоплением
На сайте компании Yasno отмечается, что домохозяйства, которые имеют официально оформленное электрическое отопление, могут платить меньше. Для них первые 2000 кВт-ч в месяц стоят 2,64 грн за кВт-ч. Льгота действует только в отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Сколько будут платить владельцы зонных счетчиков в 2026 году
По информации Министерства энергетики Украины, при наличии двухзонного счетчика стоимость электроэнергии зависит от времени потребления:
- с 7:00 до 23:00 — стандартный тариф 4,32 грн за кВт-час;
- с 23:00 до 7:00 — ночной тариф 2,16 грн за кВт-ч (вдвое дешевле).
Для трехзонного учета цена разная в зависимости от нагрузки на сеть:
- ночное время (23:00-07:00) — 1,73 грн за кВт-ч;
- полупиковые часы (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,34 грн за кВт-ч;
- пиковые часы (8:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн за кВт-ч.
Кому будут выплачивать компенсацию на оплату электроэнергии в 2026 году
По информации Министерства социальной политики, финансовую помощь получают граждане, проживающие в зонах повышенной опасности и уже пользующиеся субсидиями или имеющие льготы. Компенсации рассчитывают по тарифу 4,32 грн за кВт-ч:
- для одного человека — 100 кВт-ч (432 грн);
- для домохозяйства — до 300 кВт-ч (максимум 1 296 грн в месяц).
Компенсация начисляется автоматически вместе с субсидией или льготами. Дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.
