Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 14:05
Тарифы на электричество с 1 января 2026 года — цена за киловатт и кто будет иметь скидки
Человек снимает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Коммунальные тарифы — это вопрос, который беспокоит многих украинцев. С приближением нового года все больше потребителей задумываются, сколько они будут платить за свет с 1 января.

О том, сколько будет стоить киловатт электричества для украинцев с 1 января 2026 года и кому государство будет предоставлять льготы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цена за киловатт электричества с 1 января 2026 года

В Украине для бытовых потребителей и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч. Такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года. После этой даты правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его действие без изменений.

Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января - фото 1
Стоимость электричества в 2026 году. Фото: Скриншот/Кабмин

Соответствующее решение принял Кабинет Министров, продлив механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии.

Льготный тариф для людей с электроотоплением

На сайте компании Yasno отмечается, что домохозяйства, которые имеют официально оформленное электрическое отопление, могут платить меньше. Для них первые 2000 кВт-ч в месяц стоят 2,64 грн за кВт-ч. Льгота действует только в отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января - фото 2
Стоимость электричества для потребителей с электроотоплением. Фото: Скриншот/Yasno

Сколько будут платить владельцы зонных счетчиков в 2026 году

По информации Министерства энергетики Украины, при наличии двухзонного счетчика стоимость электроэнергии зависит от времени потребления:

  • с 7:00 до 23:00 — стандартный тариф 4,32 грн за кВт-час;
  • с 23:00 до 7:00 — ночной тариф 2,16 грн за кВт-ч (вдвое дешевле).

Для трехзонного учета цена разная в зависимости от нагрузки на сеть:

  • ночное время (23:00-07:00) — 1,73 грн за кВт-ч;
  • полупиковые часы (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,34 грн за кВт-ч;
  • пиковые часы (8:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн за кВт-ч.
Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января - фото 3
Цены на электричество для владельцев зонных счетчиков. Фото: Скриншот/Министерство энергетики

Кому будут выплачивать компенсацию на оплату электроэнергии в 2026 году

По информации Министерства социальной политики, финансовую помощь получают граждане, проживающие в зонах повышенной опасности и уже пользующиеся субсидиями или имеющие льготы. Компенсации рассчитывают по тарифу 4,32 грн за кВт-ч:

  • для одного человека — 100 кВт-ч (432 грн);
  • для домохозяйства — до 300 кВт-ч (максимум 1 296 грн в месяц).

Компенсация начисляется автоматически вместе с субсидией или льготами. Дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.

Ранее мы писали, что во время отключений люди обычно не экономят свет, а просто пользуются им позже. Поэтому за месяц объемы потребления электричества почти не уменьшаются.

Также мы рассказывали, что украинцам стоит готовиться к росту цен на электроэнергию. Тарифы будут повышать и для населения, и для бизнеса, ведь энергосистема сильно повреждена и требует дорогостоящего ремонта.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия цены свет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации