Головна Економіка Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:05
Тарифи на електрику з 1 січня 2026 року — ціна за кіловат та хто матиме знижки
Людина знімає показники електролічильника. Фото: УНІАН

Комунальні тарифи — це питання, яке турбує багатьох українців. З наближенням нового року все більше споживачів задумуються, скільки вони платитимуть за світло з 1 січня.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для українців з 1 січня 2026 року та кому держава надаватиме пільги, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Ціна за кіловат електрики з 1 січня 2026 року

В Україні для побутових споживачів і надалі діятиме тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн за 1 кВт-год. Така ціна зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року. Після цієї дати уряд або перегляне тариф, або продовжить його дію без змін.

Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня - фото 1
Вартість електрики у 2026 році. Фото: Скриншот/Кабмін

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, продовживши механізм спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії. 

Пільговий тариф для людей з електроопаленням

На сайті компанії Yasno зазначається, що домогосподарства, які мають офіційно оформлене електричне опалення, можуть платити менше. Для них перші 2000 кВт-год на місяць коштують 2,64 грн за кВт-год. Пільга діє лише в опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня - фото 2
Вартість електрики для споживачів з електроопаленням. Фото: Скриншот/Yasno

Скільки платитимуть власники зонних лічильників у 2026 році

За інформацією Міністерства енергетики України, при наявності двозонного лічильника вартість електроенергії залежить від часу споживання:

  • з 7:00 до 23:00 — стандартний тариф 4,32 грн за кВт-год;
  • з 23:00 до 7:00 — нічний тариф 2,16 грн за кВт-год (удвічі дешевше).

Для тризонного обліку ціна різна залежно від навантаження на мережу:

  • нічний час (23:00–07:00) — 1,73 грн за кВт-год;
  • напівпікові години (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,34 грн за кВт-год;
  • пікові години (8:00–11:00, 20:00–22:00) — 6,48 грн за кВт-год.
Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня - фото 3
Ціни на електрику для власників зонних лічильників. Фото: Скриншот/Міністерство енергетики

Кому виплачуватимуть компенсацію на оплату електроенергії у 2026 році

За інформацією Міністерства соціальної політики, фінансову допомогу отримують громадяни, які проживають у зонах підвищеної небезпеки та вже користуються субсидіями або мають пільги. Компенсації розраховують за тарифом 4,32 грн за кВт-год:

  • для однієї особи — 100 кВт-год (432 грн);
  • для домогосподарства — до 300 кВт-год (максимум 1 296 грн на місяць).

Компенсація нараховується автоматично разом із субсидією чи пільгами. Додатково звертатися до органів соцзахисту не потрібно.

Раніше ми писали, що під час відключень люди зазвичай не економлять світло, а просто користуються ним пізніше. Тому за місяць обсяги споживання електрики майже не зменшуються.

Також ми розповідали, що українцям варто готуватися до зростання цін на електроенергію. Тарифи підвищуватимуть і для населення, і для бізнесу, адже енергосистема сильно пошкоджена та потребує дорогого ремонту.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
