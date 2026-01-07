Ночной тариф на электроэнергию — цена за 1 кВт-ч в январе 2026 года

Девушка со свечой снимает показания счетчика. Фото: УНИАН

В новом году вопрос стоимости коммунальных услуг остается одним из самых актуальных для украинцев. Особенно интересует граждан, изменится ли тариф на электроэнергию и как можно уменьшить расходы на оплату света.

О том, сколько будет стоить киловатт электричества в январе и какую сумму можно сэкономить, перейдя на ночной тариф в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут платить украинцы за электричество в январе 2026 года

С 1 января 2026 года для населения Украины и в дальнейшем будет действовать фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Эта цена останется неизменной как минимум до конца апреля 2026 года.

После 30 апреля правительство может либо пересмотреть тариф, либо продлить его действие на тех же условиях. Соответствующее решение Кабинет Министров принял в рамках механизма специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Что такое ночной тариф

На сайте компании "Yasno" отмечается, что ночной тариф — это сниженная цена на электроэнергию, которая действует с 23:00 до 7:00. В это время потребители платят 50% от обычного тарифа.

Воспользоваться ночным тарифом можно только при условии установки зонного счетчика, который отдельно считает дневное и ночное потребление электроэнергии.

Сколько будут платить владельцы зонных счетчиков в январе 2026 года

Чтобы уменьшить расходы на электроэнергию в определенные промежутки суток, украинцы могут установить двухзонный или трехзонный счетчик. При этом, по данным Министерства энергетики Украины, потребители с двузонными счетчиками будут платить за свет:

Двухзонный счетчик Время Тариф с 7:00 до 23:00 4,32 грн/кВт-ч с 23:00 до 7:00 2,16 грн/кВт-ч

Для владельцев трехзонных счетчиков условия отличаются: Трехзонный счетчик Время Тариф с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (период максимальной нагрузки энергосистемы) 6,48 грн/кВт-ч с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковые периоды) 4,32 грн/кВт-ч с 23:00 до 7:00 (ночной) 1,73 грн/кВт-ч



Сколько можно сэкономить перейдя на ночной тариф в 2026 году

В компании ДТЭК подсчитали, что двухзонный счетчик позволяет сократить расходы на электроэнергию в среднем на:

около 130 грн в месяц — при потреблении 200 кВт-ч;

до 324 грн — при потреблении 500 кВт-ч;

примерно 648 грн — при потреблении 1000 кВт-ч.

Преимущества зонных счетчиков. Фото: Скриншот/ДТЭК

Наибольшую экономию получают потребители, которые активно пользуются электроэнергией ночью или имеют большое потребление. В частности, это:

домохозяйства с бойлерами;

семьи, где 30-50% электроэнергии используется в ночное время;

владельцы электрического отопления, тепловых насосов или электрокотлов.

В большинстве случаев затраты на покупку и установку двухзонного счетчика окупаются за 1-2 года.

Ранее мы писали, что украинцы, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут оформить субсидию. В то же время в определенных случаях государственную помощь могут потребовать вернуть.

Также мы рассказывали, что зимой газ имеет особое значение, поэтому вопрос его стоимости волнует многих граждан. Сегодня в Украине работает восемь компаний-поставщиков газа, и все они уже установили тарифы на январь 2026 года.