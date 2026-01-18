Відео
Головна Економіка Гроші на комуналку — кому доплачують майже 1300 грн у 2026

Гроші на комуналку — кому доплачують майже 1300 грн у 2026

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 07:15
Майже 1300 грн на оплату комуналки — хто може отримувати у 2026 році
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році питання оплати житлово-комунальних послуг залишається одним із найактуальніших для багатьох українців. Людей цікавить, що буде з тарифами на електроенергію та як можна зменшити витрати на світло.

Про те, хто може отримати компенсацію на оплату електроенергії та який розмір допомоги у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто та яку суму компенсації може отримати у 2026 році

З 1 жовтня 2025 року мешканці територій активних або потенційних бойових дій почали отримувати додаткову фінансову допомогу на оплату електроенергії. Виплати здійснюються в межах державної Програми підтримки прифронтових регіонів.

Кошти нараховуються автоматично — разом із субсидіями та соціальними пільгами. Звертатися до органів соцзахисту або подавати заяви не потрібно. Перерахування здійснює Пенсійний фонд України. Розмір допомоги розраховується так:

  • 100 кВт-год на одну особу;
  • але не більше 300 кВт-год на одне домогосподарство.

Згідно з чинним тарифом на електроенергію це:

  • 432 гривні на одну людину;
  • до 1 296 гривень на родину.

Отримані кошти можна використати для оплати електроенергії, необхідної для освітлення житла, обігріву, роботи побутової техніки або альтернативних джерел енергії.

Коли виплати припиняються

Фінансова підтримка надаватиметься доти, доки:

  • родина не виїде з небезпечної території;
  • домогосподарство не втратить право на субсидії чи пільги;
  • територія не отримає статус умовно безпечної або тимчасово окупованої.

Скільки коштує кіловат електрики у січні 2026 року

З 1 січня 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін — 4,32 грн за 1 кВт-год. Згідно з рішенням Уряду, така ціна гарантовано діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Гроші на комуналку — кому доплачують майже 1300 грн у 2026 - фото 1
Коли можуть переглянути вартість електрики в Україні. Фото: Скриншот

Після 30 квітня влада ухвалюватиме рішення: або продовжити дію тарифу, або переглянути його. 

Раніше ми писали, що з січня українцям надходитимуть нові платіжки за доставку газу. Сума в рахунках може змінитися — як у більший, так і в менший бік, навіть без зміни самого тарифу.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2026 року для населення зберігається фіксована ціна на електроенергію — 4,32 грн за кВт-год. Однак, у нічний час з 23:00 до 7:00 діє пільгова ставка — у цей період можна платити лише половину від звичайної ціни.

тарифи комунальні послуги електроенергія компенсація світло
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
