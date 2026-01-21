Борги за комуналку — кому можуть “списати” та як це зробити у 2026 році

Чоловік тримає гроші над комунальними платіжками. Фото: Новини.LIVE

Через війну багато українців опинилися у складному фінансовому становищі. Часто люди змушені залишати свої домівки, а комунальні рахунки продовжують надходити. У зв’язку з цим виникає питання, чи потрібно платити за послуги, якими фактично не користувалися.

Про те, кому можуть "списати" комунальні борги та як це зробити у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В яких випадках можна не платити за деякі комунальні послуги

Згідно з п. 6 ч. 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", якщо квартира або будинок не використовувалися понад один місяць, власник має право зменшити або тимчасово припинити оплату окремих комунальних послуг. Це стосується:

газу;

води;

електроенергії;

вивезення побутових відходів.

Для цього необхідно подати письмову заяву до кожного постачальника послуг окремо. До заяви слід додати документи, які підтверджують відсутність мешканців у житлі — наприклад, довідку про перебування за кордоном у зв’язку з роботою або навчанням.

Водночас така можливість не поширюється на оплату опалення та утримання багатоквартирного будинку. Ці нарахування здійснюються незалежно від того, проживає власник у помешканні чи ні, і борг за ними може зростати.

Що робити зі старими боргами

Якщо домовитись про реструктуризацію боргу не вдалось, або ви з ним не згодні, комунальні підприємства можуть звернутися до суду. Проте, на сайті Верховної Ради України зазначається, якщо борг утворився понад три роки тому, його можна "списати" через закінчення строку позовної давності (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Однак скористатися цим правом можна лише в суді — самостійно подати позов про списання боргу закон не дозволяє. Якщо постачальник звернувся до суду, боржник має подати письмове клопотання з проханням застосувати строк позовної давності.

Суд не враховує цей строк автоматично. Якщо людина не заявить про нього письмово, суд може ухвалити рішення про стягнення всієї суми боргу.

Зазвичай на подання такої заяви є 10 днів із моменту отримання ухвали про відкриття провадження. Навіть якщо цей строк пропущено, варто звертатися до суду — поки рішення не винесене, шанс ще залишається.

Після ухвалення рішення його можна оскаржити протягом 30 днів. В апеляції також дозволено знову просити суд застосувати строк позовної давності. Якщо ж про рішення стало відомо пізніше, можна подати заяву про поновлення строку на оскарження. У разі її задоволення з’являється ще одна можливість списати застарілий борг.

