Рахунки за комуналку — хто може не платити за розподіл газу у лютому

В Україні плату за доставку (розподіл) природного газу нараховують усім домогосподарствам, які технічно під’єднані до газових мереж. Це відбувається незалежно від того, чи користуються люди газом. Однак за певних умов таку оплату можна законно припинити.

Про те, хто може припинити нарахування за доставку газу з лютого 2026 року, пояснили в Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Хто та яку суму повинен платити за доставку газу

Послуга з розподілу газу є обов’язковою для всіх підключених до мережі об’єктів. Її вартість не залежить від обсягів споживання газу, а визначається самим фактом наявності технічного приєднання. Саме тому рахунки отримують навіть ті громадяни, які роками не користуються газом.

Розмір плати за доставку газу розраховують на основі так званої річної замовленої потужності. Вона визначається за обсягами споживання газу за попередній газовий рік — з 1 жовтня по 30 вересня.

Навіть якщо газ майже не використовувався або не використовувався взагалі, цей показник не може бути нижчим за мінімальні норми, встановлені законодавством.

Щомісячна сума в платіжці формується як одна дванадцята річної замовленої потужності, помножена на тариф конкретного оператора газорозподільної мережі. Сплатити рахунок потрібно до 20 числа поточного місяця.

Приклад розрахунку плати за розподіл умовного споживача. Фото: Скриншот/НКРЕКП

Хто може припинити нарахування плати за розподіл газу

Повністю припинити нарахування плати за доставку газу можуть лише ті споживачі, які остаточно відключаться від системи газопостачання. Для цього необхідно:

подати заяву про розірвання договору з оператором газорозподільної мережі;

отримати офіційне підтвердження припинення постачання;

забезпечити фізичне від’єднання житла від газових мереж.

Лише після виконання всіх цих кроків нарахування за розподіл газу припиняється.

Однак мешканцям багатоквартирних будинків варто пам’ятати, що навіть після відключення від газу може залишатися обов’язок оплачувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Йдеться про регулярні перевірки газопроводів, обладнання та інших елементів, що відповідають за безпеку будинку.

