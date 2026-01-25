Відео
Світло, газ та вода — що буде з тарифами на послуги з 1 лютого

Дата публікації: 25 січня 2026 11:30
Тарифи на газ, електрику та воду — скільки платитимуть українці з 1 лютого
Дівчина рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE

Навіть незначне підвищення комунальних тарифів може болюче вдарити по бюджетах багатьох українських сімей, особливо в умовах війни. Тож споживачі цікавляться, скільки доведеться платити за газ, електрику та воду у лютому 2026 року.

Про те, якими будуть тарифи на газ, воду та електропостачання з 1 лютого 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Тарифи на електроенергію з 1 лютого

З гідно з постановою Кабінету Міністрів №1331, у лютому 2026 року населення продовжить оплачувати електроенергію за тарифом 4,32 грн за 1 кВт-год. Ця ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року. 

Після завершення опалювального періоду уряд ухвалить окреме рішення — або щодо перегляду вартості електроенергії, або про збереження чинного тарифу.

В компанії "Yasno" нагадують, що для домогосподарств, які підключили нічний тариф, передбачені інші умови оплати:

  • у денний час з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-год;
  • у нічний період з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-год, що вдвічі дешевше.
null
Нічний тариф на світло. Фото: Скриншот/Yasno

Окремі пільгові умови діють для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла. Якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год, тариф становить 2,64 грн за кВт-год. У разі перевищення цього ліміту електроенергія оплачується за стандартною ставкою.

Ціна за куб газу з 1 лютого 2026 року

Для побутових споживачів, які обслуговуються компанією "Нафтогаз", а це близько 98% усіх домогосподарств в Україні, у лютому діятиме тариф 7,96 грн за 1 кубометр газу.

null
Вартість газу для населення. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Ціна встановлена в межах тарифного плану "Фіксований", який залишатиметься чинним щонайменше до 30 квітня 2026 року.
Вартість водопостачання

Тарифи на воду для населення у лютому 2026 року

Вартість водопостачання та водовідведення для населення також залишаються без змін. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не переглядала їх і надалі застосовуються розцінки, встановлені станом на 24 лютого 2022 року.

Наприклад, у Києві загальна вартість водопостачання та водовідведення становить 30,38 грн за 1 кубометр, у тому числі ПДВ. З цієї суми:

  • 16,16 грн припадає на водопостачання;
  • 14,22 грн — на водовідведення.

У НКРЕКП зазначають, що на формування тарифів впливає низка чинників, передусім вартість електроенергії, яка у лютому не зміниться.

null
Від чого залежить тариф на воду. Фото: Скриншот/Київводоканал

Раніше Кабінет Міністрів рекомендував не підвищувати тарифи на воду щонайменше до завершення воєнного стану та заявляв про готовність шукати компромісні рішення з водоканалами з урахуванням інтересів як підприємств, так і споживачів.

Раніше ми писали, що розмір оплати за доставку газу оновлюють раз на рік. Це не підвищення тарифу, а нова сума розраховується на основі того, скільки газу людина реально використала за минулий газовий рік — з жовтня по вересень.

Також ми розповідали, що частина українців може отримати додаткові гроші на оплату електроенергії. Допомога нараховується автоматично разом із субсидіями та пільгами, без заяв і додаткових звернень.

тарифи комунальні послуги електроенергія вода газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
