Україна
Вартість електрики з 1 лютого — скільки платитимуть українці

Вартість електрики з 1 лютого — скільки платитимуть українці

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 07:41
Тарифи на електрику з 1 лютого — ціна за кіловат для різних категорій споживачів
Людина записує показники електролічильника. Фото: УНІАН

Попри відключення світла, оплата рахунків за електрику все ще займає значну частину комунальних витрат українців. Тож багатьох споживачів цікавить, якими будуть тарифи у лютому та хто зможе платити менше.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для різних категорій споживачів у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Читайте також:

Вартість електрики для побутових споживачів у лютому 2026 року

У лютому українці й надалі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кіловат-годину. Такий тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року — до завершення опалювального сезону. Це передбачено оновленою постановою уряду №1331.

Після закінчення опалювального періоду Кабінет Міністрів ухвалить окреме рішення — або змінити тариф, або залишити його на чинному рівні.

Ціна за кіловат для споживачів з зонними лічильниками

На сайті компанії Yasno зазначається, що для споживачів, які мають двозонні лічильники (день/ніч), діятимуть такі ціни:

  • з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-год;
  • з 23:00 до 07:00 — удвічі дешевше, 2,16 грн за кВт-год.
null
Тарифи для власників двозонних лічильників. Фото: Скриншот/Yasno

Для власників тризонних лічильників вартість електроенергії залежить від часу споживання:

  • у години пікового навантаження (08:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн за кВт-год;
  • у напівпікові години (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,32 грн за кВт-год;
  • у нічний час (23:00–07:00) — 1,73 грн за кВт-год.
null
Тарифи для власників тризонних лічильників. Фото: Скриншот/Yasno

Тарифи для домогосподарств з електроопаленням

Для сімей, які використовують електроопалення, діятиме пільговий тариф. Якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць, ціна становить 2,64 грн за кВт-год. У разі перевищення цього обсягу електроенергія оплачується за звичайним тарифом.

Раніше ми писали, що з початку року українцям почали надходити нові платіжки за доставку газу. Сума в рахунку могла змінитися — як у більший, так і в менший бік.

Також ми розповідали, що деякі українці отримують додаткову допомогу на оплату електрики. Гроші нараховують автоматично разом із субсидіями та пільгами.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
