Тарифы на электричество с 1 февраля — цена за киловатт для разных категорий потребителей

Несмотря на отключение света, оплата счетов за электричество все еще занимает значительную часть коммунальных расходов украинцев. Поэтому многих потребителей интересует, какими будут тарифы в феврале и кто сможет платить меньше.
О том, сколько будет стоить киловатт электричества для различных категорий потребителей в феврале 2026 года
Стоимость электричества для бытовых потребителей в феврале 2026 года
В феврале украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за киловатт-час. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года — до завершения отопительного сезона. Это предусмотрено обновленным постановлением правительства №1331.
После окончания отопительного периода Кабинет Министров примет отдельное решение — или изменить тариф, или оставить его на действующем уровне.
Цена за киловатт для потребителей с зонными счетчиками
На сайте компании Yasno отмечается, что для потребителей, которые имеют двухзонные счетчики (день/ночь), будут действовать такие цены:
- с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч;
- с 23:00 до 07:00 — вдвое дешевле, 2,16 грн за кВт-ч.
Для владельцев трехзонных счетчиков стоимость электроэнергии зависит от времени потребления:
- в часы пиковой нагрузки (08:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн за кВт-ч;
- в полупиковые часы (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн за кВт-ч;
- в ночное время (23:00-07:00) — 1,73 грн за кВт-ч.
Тарифы для домохозяйств с электроотоплением
Для семей, которые используют электроотопление, будет действовать льготный тариф. Если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц, цена составляет 2,64 грн за кВт-ч. В случае превышения этого объема электроэнергия оплачивается по обычному тарифу.
