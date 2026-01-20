Тарифы на электричество с 1 февраля — цена за киловатт для разных категорий потребителей

Человек записывает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Несмотря на отключение света, оплата счетов за электричество все еще занимает значительную часть коммунальных расходов украинцев. Поэтому многих потребителей интересует, какими будут тарифы в феврале и кто сможет платить меньше.

О том, сколько будет стоить киловатт электричества для различных категорий потребителей в феврале 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Стоимость электричества для бытовых потребителей в феврале 2026 года

В феврале украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за киловатт-час. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года — до завершения отопительного сезона. Это предусмотрено обновленным постановлением правительства №1331.

После окончания отопительного периода Кабинет Министров примет отдельное решение — или изменить тариф, или оставить его на действующем уровне.

Цена за киловатт для потребителей с зонными счетчиками

На сайте компании Yasno отмечается, что для потребителей, которые имеют двухзонные счетчики (день/ночь), будут действовать такие цены:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч;

с 23:00 до 07:00 — вдвое дешевле, 2,16 грн за кВт-ч.

Тарифы для владельцев двухзонных счетчиков. Фото: Скриншот/Yasno

Для владельцев трехзонных счетчиков стоимость электроэнергии зависит от времени потребления:

в часы пиковой нагрузки (08:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн за кВт-ч;

в полупиковые часы (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн за кВт-ч;

в ночное время (23:00-07:00) — 1,73 грн за кВт-ч.

Тарифы для владельцев трехзонных счетчиков. Фото: Скриншот/Yasno

Тарифы для домохозяйств с электроотоплением

Для семей, которые используют электроотопление, будет действовать льготный тариф. Если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц, цена составляет 2,64 грн за кВт-ч. В случае превышения этого объема электроэнергия оплачивается по обычному тарифу.

